Yeni zamlar kapıda: App Store fiyatlandırması değişti

App Store için yeni fiyatlandırma sistemi uygulanacak. Buna göre yerel fiyatlandırma yapmak mümkün olmayacak.

Apple, uygulama mağazası App Store için fiyatlandırma sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Geliştiricilere gönderilen yeni bir duyuruya göre, fiyatlandırma seçeneği genişleyerek 10 katına çıkacak. Buna ek olarak, uygulamalar için yerel fiyatlandırma yerine "küresel olarak eşitlenmiş fiyatlar" tercih edilecek.

App Store'da yerel fiyatlandırma sonlanıyor

Apple, geçtiğimiz günlerde App Store'da yeni bir fiyatlandırma sistemi sunacağını duyurdu. Şirketin hazırladığı yeni fiyatlandırma sistemi, geliştiricilere tam sayılarda ücret koyma şansı tanıyacak. Bunun, halihazırda sunulan "0,99 dolarlık" sisteme göre önemli bir gelişme olduğunu söylemek gerekiyor.

Apple, yeni hizmette ayrıca yerel fiyatlandırmanın önüne geçecek bir hamlede bulundu. Şirketin "küresel olarak eşitlenmiş fiyatlar" olarak adlandırdığı politika, geliştiricilerin, uygulamalarını tüm ülkelerde tek fiyata sabitlemesine izin verecek. Örneğin, ABD'de 10 dolar olan bir uygulama, Türkiye'de 189 TL gibi bir fiyattan sunulacak.

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Basın açıklamasına göre Apple, 175 App Store kategorisinin tamamını "küresel olarak eşitlenmiş fiyatlar" ile güncelleyecek. Küresel olarak eşit fiyatların, kamuya açık döviz kuru bilgileri kullanılarak uyarlanacağı bildirildi.

Yeni sistemde, uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları 0,29 dolardan başlayacak. Apple'dan özel izin alan geliştiricilerin ise maksimum 10 bin dolarlık fiyatlar sunabileceği bildirildi. Yeni sistem, 10 dolara kadar 0,10 dolarlık artışlara izin verecek. Ayrıca 50 dolara kadar ise 0,50 dolarlık aralıklar sağlayacak.

Geliştiricilerin son teslim tarihinden önce uygulamalarını güncellemesi gerekiyor. Yapılmaması durumunda ise Apple'ın bunu otomatik olarak gerçekleştireceği ve fiyat dönüştürmesini dolar üzerinden gerçekleştireceği bildirildi.

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