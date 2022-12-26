Yeni yılda OnePlus 11 ve Galaxy S23 serisi yarışacak!

Samsung, 2023, 1 Şubat tarihinde yapacağı etkinlikle önümüzdeki senenin beklenen Android amiral gemisini tanıtacak. Etkinlik günü yaklaştıkça seride yer alan modellerin de teknik özellikleri belli olmaya başladı. Bugün kıdemli teknoloji analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Galaxy S23 serisindeki modellerin batarya özelliklerini paylaştı. Fakat bu durum, bekleyenleri üzdü. Çünkü Galaxy S23 serisi, bir konuda 2023'te tanıtılacak diğer Android amiral gemisi OnePlus 11 'den geride kalacak.

OnePlus 11, batarya konusunda Galaxy S23 serisini geride bırakacak!

Kıdemli teknoloji analisti @IceUniverse, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Samsung Galaxy S23 serisinin batarya özelliklerini açıkladı. Bu paylaşıma göre Galaxy S23, 25W hızlı şarj ve 3,900 mAh bataryaya; Galaxy S23 Plus 45W şarjla desteklenen 4,700 mAh bataryaya; Galaxy S23 Ultra ise 45W ve 5,000 mAh bataryaya sahip olacak.

OnePlus 11 modeli ise Galaxy S23 serisiyle aynı zaman aralığında görücüye çıkacak. Akıllı telefon 100W hızlı şarj ve 5,000 mAh batarya desteğiyle çalışacak. Batarya konusunda Galaxy S23 serisinde öne geçen OnePlus 11'in Samsung'u hedef aldığı düşünülüyor.

OnePlus 11'in özellikleri TENAA'da belli oldu!

Fakat henüz iki markanın da modellerini tanıtmamasından kaynaklı olarak bu durum için kesin konuşmak mümkün değil. 2023 yılına girdikten sonra ve şirketler ürünlerini tanıttıktan sonra veriler belli olacak. Ayrıca Samsung, Galaxy S23 serisi için henüz herhangi bir özelliği doğrulamadı.

Öte yandan Samsung'un Galaxy S23 serisini tanıtacağı etkinlik gününe karar vermekte sorun yaşıyor. Çünkü iddialara göre teknoloji devi, yeni modellerin fiyatları konusunda ortak bir fikre varmakta zorlanıyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 11, Galaxy S23 modellerini bu konuda geri plana atacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.