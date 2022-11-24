Söz konusu oyun konsolu olduğunda en önemli isimler arasında Microsoft'un Xbox'ı yer alıyor. Piyasaya çıkan son Xbox oyun konsollarının üzerinden ise uzun zaman geçti. Bunun üzerine 'Yeni Xbox ne zaman çıkacak?' sorusu oyuncular tarafından sorulmaya başladı. Bugün ortaya çıkan raporlar ise yeni Xbox'ın ne zaman çıkacağıyla ilgili bilgi veriyor.

Yeni Xbox konsolları 2028'e kadar çıkmayacak

Microsoft Xbox'ın piyasadaki mevcut oyun konsolunu duyurmasının üzerinden iki yıldan fazla zaman geçti. Bunca zamandan sonra Xbox Series X ve S konsolları pek çok sorunla karşı karşıya kaldı. Bu sorunlar ise talep, yarı iletken kıtlığı ve COVID-19 olaylardan meydana geldi.

Bunlara rağmen konsol oyuncuları, yeni Xbox'ın ne zaman çıkacağını merak ediyor. Bugün, Rekabet ve Piyasa Kurumu'nun Microsof'un önerilen Activision Blizzard'ı satın almasına ilişkin bir parçası olarak yayınlanan belgeleri, konuya ilişkin bazı gerçekleri ortaya koydu. Bu belgelere göre yeni Xbox konsolları, 2028'e kadar çıkmayacak.

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Microsoft'un sahibi olduğu Xbox, alıcıların yeni bir neslin başlangıcında konsol seçimlerini 'yeniden değerlendireceklerini' belirterek endişeleri kabul etti. Ayrıca oyuncuların yeni bir konsol satın almaya karar vermesinin yalnızca 'sekiz yılda bir gerçekleşen bir olay' olduğunu söyledi.

Mevcut konsollar, Xbox Series X ve S, 2020 Kasım'dan beri piyasada yer alıyor. Microsoft'un sekiz yılda bir tanımlamasına göre bir sonraki yeni Xbox 2028 yılında gelecek. Şirket son belgelerde, en erken 2028'in sonbaharından önce sürülmeyeceğini de belirtiyor.

Xbox X ve S, ortalama konsol açısından nispeten yeni sayılıyor. Bu nedenle oyuncuların yeni nesil bir Xbox konsolu hakkında resmi bir şey duyması çok uzun zaman alacak gibi duruyor. Ayrıca Xbox Game Pass hizmetinin de ne kadar başarılı olduğu dikkate alındığı zaman şirketin bir tane de konsol süreceğine şüphe yok.

Peki, siz Xbox çıkış tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!