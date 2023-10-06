Yeni Windows 11 Güncellemesi ve Cortana Veda Ediyor

Microsoft'un yeni Windows 11 güncellemesi ile birlikte Cortana kişisel asistanına veda ediliyor. Ayrıca güncelleme ile yeni ayarlar uygulaması da kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yeni Windows 11 Insider Preview Build 25967 güncellemesi yayınlandı. İki ay önce aramızdan ayrılacağı kesinleşen Cortana kişisel asistana böylece veda etmiş olduk. Microsoft'un kişisel asistan pazarına adım atmasını sağlayan uygulama, çoktan miladını doldurdu. Bu vedanın dışında yeni Windows 11 güncellemesi yeni ayarlar uygulaması ile karşımızda.

Windows 11 25967 güncellemesi ve yeni ayarlar uygulaması

Microsoft, sonunda Windows 11 ile yeni bir ayarlar arayüzüne kavuşuyor. Çok daha işlevsel hale gelen Windows 11 yeni ayarlar arayüzü, belli başlı ayarlar da tek bir yerde toplanıyor.

Buna göre ayarlar menüsünde bazı kartlar karşımıza çıkıyor. Ekran ayarları, kullanılan bulut depolama alanı, masaüstü kişileştirme seçenekleri gibi farklı kartlar ayarlar ekranına geliyor.

Sol tarafta ise denetim masasından bildiğimiz bir çok ayar yer alıyor. Bu anlamda Yeni Windows 11 güncellemesi sayesinde ayarlar uygulaması daha da kullanışlı hale gelmiş görünüyor.

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Artık Xbox Game bar gibi önemli araçlar da sol tarafta yer alan Oyunlar sekmesi altında yer alacak. Microsoft ayrıca bu yeni ayarlar uygulamasında karşımıza çıkan bu kartları değiştirme imkanı da sunma peşinde.

Bu anlamda yeni güncelleme ile bu ayarlar sayfasındaki önerilen ayarlar kartlarını değiştirmek de mümkün olacak. Ancak kullanıcılar bunları yeniden düzenlemek yerine bu kartların yerini kaydırarak değiştirme imkanına sahip olacak. Henüz bu özellik deneme aşamasında olsa da karşımıza çıkma ihtimali yüksek.

Windows 11 güncellemesi ile Cortana neden devre dışı kaldı?

Bu sorunun cevabını bulmak için 2014 yılına dönmemiz gerekiyor. Microsoft, o dönemlerde akıllı telefon dünyasında Windows Phone ile yeni bir dönem başlatma niyetindeydi. İşte Cortana kişisel asistanı, Siri ve Google Asistan rakibi olarak karşımıza çıktı. İlk dönemde başarılı da olan asistan aynı anda tüm Windows ekosisteminde devreye girdi.

Ancak Windows Phone projesinin başarısız olması sonrası Cortana, sadece Windows kullanan bilgisayarlarda pek de kullanılmayan uygulamalar arasına girdi. Microsoft'un Cortana'nın fişini çekmesi ise Bing'in ChatGPT gibi yapay zeka araçlarıyla bu işlevi yerine getirmesiyle oldu. Kısacası Windows, başarısız günleri hatırlatan Cortana için belki uzun süre bile bekledi.