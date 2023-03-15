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Yeni Togg modellerinin isimleri belli oldu! (Video)

Teknoloji Haberleri

Yeni Togg modellerinin isimleri belli oldu! (Video)

Bugün Togg tarafından yapılan paylaşımda gelecek dönemde üretime girecek yeni modellerinin isimleri ortaya çıktı.

Yerli şirketlerin bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca bilinen adıyla Togg, dün T10X isimli ilk modelinin fiyatını açıkladı. Bugün de önümüzdeki dönemde gelecek yeni Togg modellerinin isimleri belli oldu.

Yeni Togg modellerinin isimleri paylaşıldı!

Togg, bugün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir paylaşımda yeni modeli olan T10X'in hangi düşünceyle isimlendirildiğini açıkladı. Bununla birlikte gelecek dönemde tanıtılması beklenen yeni Tog modellerinin de isimleri ortaya çıktı. Fakat bu isimleri paylaşmadan önce ilk olarak üretim takvimine ve gelecek araçlara bakalım.

Togg üretim takvimi

ModelAraç tipiTanıtım tarihiTürkiye çıkış tarihiAvrupa çıkış tarihiMotorTogg SUV (T10X)C-segment SUV27 Aralık 201916 Mart 20232024 3. çeyrekElektrikliTogg SedanC-segment Sedan27 Aralık 20192025 1-2. çeyrek–ElektrikliTogg XCoupeC-segment XCoupe29 Ekim 20222026 sonrası–ElektrikliTogg Kompakt SUVB-segment SUVBekleniyor2030'a kadar–ElektrikliTogg MPV–Bekleniyor2030'a kadar–Elektrikli

Togg T10X fiyatı belli oldu! İşte donanım seçenekleri!

Yukarıdaki tabloda görebileceğiniz gibi T10X dahil toplamda 5 modelin önümüzdeki dönemde üretim hattına alınması ve önce Türkiye'de sonra da Avrupa başta olmak üzere global pazarda satılması bekleniyor.

Togg tarafından aşağıdaki görselin paylaşımına göre T10X isminin T harfinin Türkiye ve Togg'dan geldiği, 10'un C segmentini temsil ettiği ve X'in SUV'a karşılık geldiği söyleniyor. Ayrıca B segment ve diğer kasa tipleri için de bilgiler mevcut.

Yeni Togg model isimleri şu şekilde olacak:

Togg SUV: T10X

Togg Sedan: T10S

Togg Coupe: T8CX

Togg Kompakt SUV: T8X

Togg MPV: T8V veya T10V

Siz yeni Togg modellerinin isimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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