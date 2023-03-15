Yeni Togg modellerinin isimleri belli oldu! (Video)

ModelAraç tipiTanıtım tarihiTürkiye çıkış tarihiAvrupa çıkış tarihiMotor Togg SUV (T10X)C-segment SUV27 Aralık 201916 Mart 20232024 3. çeyrekElektrikliTogg SedanC-segment Sedan27 Aralık 20192025 1-2. çeyrek–ElektrikliTogg XCoupeC-segment XCoupe29 Ekim 20222026 sonrası–ElektrikliTogg Kompakt SUVB-segment SUVBekleniyor2030'a kadar–ElektrikliTogg MPV–Bekleniyor2030'a kadar–Elektrikli

Togg T10X fiyatı belli oldu! İşte donanım seçenekleri!

Yukarıdaki tabloda görebileceğiniz gibi T10X dahil toplamda 5 modelin önümüzdeki dönemde üretim hattına alınması ve önce Türkiye'de sonra da Avrupa başta olmak üzere global pazarda satılması bekleniyor.

Togg tarafından aşağıdaki görselin paylaşımına göre T10X isminin T harfinin Türkiye ve Togg'dan geldiği, 10'un C segmentini temsil ettiği ve X'in SUV'a karşılık geldiği söyleniyor. Ayrıca B segment ve diğer kasa tipleri için de bilgiler mevcut.

Yeni Togg model isimleri şu şekilde olacak:

Togg SUV: T10X

Togg Sedan: T10S

Togg Coupe: T8CX

Togg Kompakt SUV: T8X

Togg MPV: T8V veya T10V

Siz yeni Togg modellerinin isimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!