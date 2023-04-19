Yeni Togg mağazası açıldı: İşte adresi!

Geçtiğimiz hafta T10X teslimatına başlayan Togg, yeni modelini daha fazla kişiye ulaştırabilmek için çalışmalarını hızlandırdı. Togg, deneyim merkezini Yedi Mavi'de açtıklarını duyurdu.

Togg, yeni deneyim merkezini açtı

Geçtiğimiz haftalarda çekiliş sonuçlarını açıklayan Togg, 20 bin asil ve 20 bin yedek olmak üzere 40 bin talihlinin listesini açıkladı. 2023 yılında yedek listeden asil listeye geçiş yapamayan kişilerin 2024 yılında istedikleri konfigürasyona sahip T10X modelini satın alabilecekleri belirtildi.

Yeni deneyim merkezi ile ilgili Twitter'da duyuru yayınlayan şirket, "Togg Deneyim Merkezi şimdi İstanbul Yedi Mavi'de. T10X akıllı cihazımızı yakından incelemek ve akıllı yaşam çözümlerini deneyimlemek için sizleri de bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Togg T10X modelinde V1 ve V2 olmak üzere iki farklı versiyon bulunuyor. Şirket, ilk olarak her iki versiyonun da arkadan itişli modellerini piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket, toplam 177 bin 467 adet ön sipariş aldıklarını belirtti.

Togg T10X özellikleri