Yeni Togg mağazası açıldı: İşte adresi!
Teknoloji Haberleri
Geçtiğimiz haftalarda T10X teslimat sürecini başlatan Togg, Yedi Mavi'de yeni deneyim merkezi kurulduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz hafta T10X teslimatına başlayan Togg, yeni modelini daha fazla kişiye ulaştırabilmek için çalışmalarını hızlandırdı. Togg, deneyim merkezini Yedi Mavi'de açtıklarını duyurdu.
Togg, yeni deneyim merkezini açtı
Geçtiğimiz haftalarda çekiliş sonuçlarını açıklayan Togg, 20 bin asil ve 20 bin yedek olmak üzere 40 bin talihlinin listesini açıkladı. 2023 yılında yedek listeden asil listeye geçiş yapamayan kişilerin 2024 yılında istedikleri konfigürasyona sahip T10X modelini satın alabilecekleri belirtildi.
Yeni deneyim merkezi ile ilgili Twitter'da duyuru yayınlayan şirket, "Togg Deneyim Merkezi şimdi İstanbul Yedi Mavi'de. T10X akıllı cihazımızı yakından incelemek ve akıllı yaşam çözümlerini deneyimlemek için sizleri de bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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Togg T10X modelinde V1 ve V2 olmak üzere iki farklı versiyon bulunuyor. Şirket, ilk olarak her iki versiyonun da arkadan itişli modellerini piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket, toplam 177 bin 467 adet ön sipariş aldıklarını belirtti.
Togg T10X özellikleri
2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum Togg T10X fiyatları şu şekilde: V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL
Motor160 KW/ 320 KWBeygir gücü218 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil314 km/ 523 kmOtonom sürüş2. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart menzil (52,4 kWh) / Uzun menzil (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi
TOGG Teknoloji Haberler
2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum
2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum
Togg T10X fiyatları şu şekilde:
V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL
V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL