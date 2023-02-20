Yeni projemiz: Deprem bölgesi için konteyner ofis!

Tüm Türkiye, 6 Şubat tarihinde Güneydoğu Anadolu'da yaşanan depremlerin yarasını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma çalışmalarının sonlandığı ve enkaz temizleme işlemlerinin başladığı bölgede binlerce bina çöktü ve 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Her ne kadar etkilenen illerde normalleşme çalışmaları başlamış olsa da hala pek çok sorun mevcut. Bunların başında da barınma ve çalışma alanları geliyor. Problemi çözmek yürütülen çalışmalara bir yenisini de ShiftDelete.Net ve alt kuruluşu Co-Founder.Work ekledi. Bölgeyi ayağa kaldırmak için ilk adımlardan biri olan konteyner çalışma alanı projesi başlatıldı. İşte ayrıntılar…

ShiftDelete.Net ve Co-Founder.Work deprem bölgesindeki çalışmalar için konteyner ofisler kuracak

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere deprem bölgesini ayağa kaldırmak için çalışmalar başladı. Ancak barınma sorunu hala mevcut. Ne yazık ki yaşam alanlarını olduğu gibi çalışma alanlarını da kapsayan bu durum, işleri ciddi manada zorlaştırıyor. Masa başında olması gereken ve kalkınmayı planlayan ekiplerin, bölgede etkilenen şirketlerin, girişimcilerin ve hatta öğrencilerin güvenle çalışabilecekleri ve asgari düzeyde de ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alana ihtiyacı var.

Bu noktada ise devreye ShiftDelete.Net ve Co-Founder.Work tarafından hazırlanan konteynırdan yapılan ortak çalışma alanları giriyor. Altıpatlar mimarlık ofisinin ücretsiz sunduğu tasarım ile gerçekleştirilen konteyner ortak çalışma alanı, elektrikten tutun da hızlı internet bağlantısına kadar bölgedeki çalışma alanlarında ihtiyaç duyulan pek çok soruna çözüm olacak. AFAD ile koordineli şekilde yürütülen bu taşınabilir ofis, ihtiyaç duyanlar için bilgisayardan yazıcıya kadar her şeyi içerecek. İlerleyen dönemlerde ise ortak çalışma alanlarımız sanal ofis olarak hizmet vermeye devam edecek.

Proje aynı zamanda depremden etkilenen girişimcilerin ihtiyaç duydukları maddi ve manevi kaynaklara da erişmesi için yardımcı olacak destek paketleri içerecek. Her bir konteynerin güvenliği ve genel düzeni için bölgeden bir gönüllü seçilecek ve seçilen arkadaşımız ShiftDelete.Net ve Co-Founder.Work tarafından desteklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve bölgedeki teknokentlerin de desteklediği proje elbette ki herkese açık ve ücretsiz olacak. Her ne kadar bölgedeki çalışmalar için elimizden geleni yapsak da bizim de yapabileceklerimiz kısıtlı ve sizlerin desteği oldukça önemli.

Deprem bölgesindeki çalışmalara katkı sunabilirsiniz!

Ne yazık ki deprem bölgesinde konteynerler ile ortak çalışma alanı oluşturmak oldukça maliyetli. Her ne kadar tedarikçiler, birinci kalite ürünlerde ellerinden gelen indirimleri yapsa ve bizler fiyatı aşağı çekmek için uğraşsak da yeterli olamayabiliyor. Bu noktada ise sizlerin destekleri devreye giriyor. Bağışta bulunarak ShiftDelete.Net ve Co-Founder.Work'ün daha çok kişiye yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Belirtmekte fayda var ki bizim resmi olarak yardım kampanyası başlatma yetkimiz yok. Bu nedenle Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği yani MOBİSAD, bizlere hiçbir kar amacı gütmeksizin yardımcı oluyor. Buraya tıklayarak hem konteyner ortak çalışma alanının her bir santiminin maliyetini öğrenebilir hem de ilgili bağış bilgilerine ulaşarak depremzedeleri destekleyebilirsiniz.

Maddi imkanları olmayan insanların da sunabileceği destekler mevcut elbette. Siz de bu videoyu sosyal medyada paylaşabilir ve Co-Founder.Work hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu sayede sosyal sorumluluk projemizin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak depremzedelere dolaylı yoldan yardım edebilirsiniz.

Not: Ne ShiftDelete.Net ne ve Co-Founder.Work'ün bu projede ticari bir amacı kesinlikle yoktur. Tek hedefimiz depremden etkilenenlere insani yardım ve önemli ihtiyaçlarını karşılayacakları imkanları götürmektir.