Yeni PlayStation 5 güncellemesi sızdırıldı!

İlk olarak 12 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürülen PlayStation 5, çıkışının ardından pek çok güncelleme aldı. Bunlar çoğunlukla stabilizasyon destekleri olsa da, güncellemeler sayesinde oyuncular deneyimlerini güçlendirdi. Bugün ise yeni güncelleme hakkında bir söylenti ortaya atıldı. Öyle ki önümüzdeki PlayStation güncellemesi detayları ve çıkış tarihi belli oldu.

Yeni PlayStation 5 güncellemesi tam Discord entegrasyonu içerecek!

Insider Gaming'in sızıntısına göre Sony, yeni PlayStation 5 güncellemesi ile birlikte tam entegre edilmiş Discord desteği getirecek. 7.00 versiyonu olarak adlandırılan güncelleme, 8 Mart 2023 tarihinde oyunculara sunulacak. Ayrıca, 7.00 versiyonla birlikte konsolda bulut desteği de bulunacak. Bu sayede oyuncular kısıtlı olan depolama alanından tasarruf edebilecek.

Daha önce yine Insider Gaming tarafından sızdırılan Discord desteği, 2022 yılında ortaya atıldı ve bu sene karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Aynı kaynağa göre bulut desteği Sony tarafında "Cronus" ismiyle aylardır geliştirilme aşamasında. Insider Gaming, bulut desteğinin yalnızca PlayStation Plus Premium sahiplerine açılacağını bildirdi.

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Son olarak sızıntı, Sony'nin önümüzdeki günlerde 7.00 PlayStation 5 güncellemesi testlerine başlayacağını ve 30 Ocak'ta bu testleri bitireceğini söylüyor. Bulut desteğinin henüz tüm ülkelerde bulunmadığını ve bu desteğin en azından ilk aşamada belirli bölgelerde sınırlı olabileceğini belirtelim. Ayrıca bu sızıntının yalnızca bir iddia olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Ayrıca son günlerde başka bir sızıntı daha bulunuyor. Sızıntı daha önceki sızıntıları nedeniyle güven toplayan Winfuture'dan geliyor. Öyle ki PlayStation 5, içerisinde iki adet DualSense bulunan yeni bir paketle satılacak. Aktarılan bilgilere göre hem dijital hem diskli sürüm için bu paket sunulacak. Ocak ayının sonundan itibaren piyasaya sürülecek olan bu paketin fiyatı ise henüz belli değil.

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