Yeni Nothing Phone (1) güncellemesi, performansa odaklanıyor!

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei'nin 2020'de kurduğu Nothing, tasarımıyla göz kamaştıran Nothing Phone (1) modelini geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Fiyat perfortmans odaklı cihaz, ilk haftalarında bazı sorunlarla karşılaştı. Şirket hemen harekete geçti.

Nothing Phone (1) güncellemesi gelişmiş arayüz ve şarj gibi yenilikler barındırıyor

Şeffaf arka tasarımıyla farklı bir tarzda sahalara çıkan model, ilk güncellemesini aldı. Yaklaşık iki haftalık olan model, kullanıcılardan alınan geri dönüşlerle birlikte yeni bir güncelleme aldı. Nothing Phone (1) güncellemesi, şimdi dünya genelinde Nothing OS 1.1.2 ismiyle kullanıma sunuldu.

Nothing Phone (1) elimizde!

Nothing OS 1.1.2 güncellemesi, arttırılmış performans sunmak için çoklu optimizasyonlar ve sadeleşmiş arayüz gibi bazı iyileştirmeleri barındırıyor. Şirket, modelin hatalarını anında düzeltme politikasıyla hareket ediyor. Öyle ki Temmuz'un 12'sinde piyasaya çıkan model, parçalar halinde üçüncü güncellemesini aldı.

Tüm güncellemeler toplamda 38 MB'a ulaştı. Son güncellemede en çok göze çarpan yenilik de şarj performansında yaşanıyor. Şirket, Bluetooth codec bileşeniyle ilgili sorunları çözerek batarya performansında iyileştirme sunmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Nothing Phone 1 satın alan bazı kişiler bu hafta içerisinde çeşitli sorunları paylaştı. Gelen şikayetlerden en önemlisi ise cihazın ekranında yeşil renk patlamaları oldu. Şirket konuyla ilgilendiklerini belirtti.

Nothing Phone (1) özellikleri

İşlemci: Snapdragon 778G+

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel

Batarya: 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Kamera: 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88 / 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2

İşletim sistemi: Android 12 / Nothing OS 1.0.2

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