Yeni nesil Thunderbolt için erken prototip gösterildi!

Intel, yeni nesil Thunderbolt'un USB Implementers Forum'un (USB Uygulayıcıları Forumu – USB-IF) henüz yayınladığı USB 4 v2 spesifikasyonuna uygun erken bir prototipini çalışır durumda gösterdi. Gelecek nesil Thunderbolt, saniyede 80 gigabit (Gbps) çift yönlü bant genişliği sunacak.

Bunun yanı sıra iyi görüntü deneyimi için 120 Gbps'a kadar olanak sağlayarak içerik oluşturucuların ve oyuncuların artan ihtiyaçlarını karşılamak için günümüz teknolojilerinin üç katına kadar kapasite sunarken, Thunderbolt ve USB'nin önceki sürümleriyle uyumluluğunu da muhafaza edecek.

Yeni nesil Thunderbolt üç kat daha fazla kapasite sunuyor

Bu prototip gösterimi, gelecek nesil Thunderbolt'u endüstriye sunma yolculuğunda önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. İçerik oluşturucuların ve oyuncuların bant genişliği ihtiyaçları; yüksek çözünürlüklü ekranlar, düşük gecikmeli görseller ve muazzam video ve veri dosyalarının yedeklenmesi ya da aktarılması için önemli ölçüde artıyor.

Gelecek nesil Thunderbolt, Thunderbolt 4'ün üç katına kadar daha fazla kapasite sunarak içerik oluşturmayı ve oyun oynamayı daha verimli ve sürükleyici bir hale getirecek.

Apple'ın Thunderbolt kabloları neden çok pahalı?

Gelecek nesil Thunderbolt, USB 4'ün en son sürümünü desteklemesinin yanı sıra, çeşitli alanlarda iyileştirmeler içerecek:

Thunderbolt 4'ün toplam bant genişliğini iki katına, yani 80Gbps'a çıkarırken, video yoğun kullanımlar için üç kata, yani 120 Gbps'a kadar bant genişliği sağlama.

En iyi görüntü deneyimi için yeni çıkan DisplayPort 2.1 desteği

Daha hızlı depolama ve harici grafikler için iki kat daha fazla PCI Express aktarım hız.

Yeni bir sinyalizasyon teknolojisi ile 1 metreye kadar mevcut pasif kablolarla çalışabilme

Thunderbolt, USB ve DisplayPort'un önceki sürümleriyle uyum

Intel'in etkinleştirme ve sertifikasyon programları tarafından desteklenme

Thunderbolt Endüstriyi Nasıl Yönlendiriyor?

Thunderbolt'u herkes için kullanılabilir hale getirme vizyonunu benimseyen Intel, USB4'ün temelini oluşturan Thunderbolt protokol spesifikasyonunu 2019 yılında USB Promoter Group'a sunmuştu. Bu endüstri grubunda lider olan Intel, USB4'ün performansını bir üst seviyeye taşımak için çalışmıştı.

Intel, çok uzun bir süredir I/O inovasyonunda endüstriye liderlik ediyor. Intel, ayrılmış etkinleştirme ve test programları aracılığıyla en gelişmiş ve eksiksiz kablolu bağlantı çözümünü sunmak için bilgisayar, aksesuar ve kablo ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor.

Tüm Thunderbolt ürünleri sıkı sertifika testlerinden geçiyor ve bu testleri geçtikten sonra, cihazlarda ya da pazarlamada Thunderbolt adını ve logosunu telifsiz olarak kullanabiliyor.

Bu nedenle Thunderbolt logosu, bilgisayarlar ve aksesuarlar için en iyi kablolu bağlantı çözümlerinin basit ve kolayca tanınan bir göstergesini sağlıyor.