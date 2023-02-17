Yeni nesil Mac sahiplerini ilgilendiren Windows 11 gelişmesi!

Apple, 2020'den itibaren Mac modellerinde Intel işlemciler yerine ARM mimarisini kullanan Apple Silicon çiplerini kullanmaya başladı. Bu köklü değişimle beraber bu işlemcilerden güç alan modellerde Windows kullanımı bir nebze olsun zorlaştı. Zira Intel işlemcili Mac modellerinde sıklıkla kullanılan Boot Camp, ARM tabanlı M serisinde çalışmıyor. Kullanıcılar bunun yerine sanallaştırma yazılımlarını tercih ediyor. Microsoft kısa bir süre öne yaptığı açıklamada Parallels aracılığıyla M1 ve M2 işlemcili Mac'lere Windows 11 desteği getirdiğini duyurdu.

Microsoft, M1 ve M2'li Mac modellerine Windows 11 desteği getirdi

macOS, stabil ve kullanıcı dostu bir işletim sistemi. Ancak kullanıcılar bazı nedenlerden dolayı Windows kullanımına ihtiyaç duyabiliyor. Bu da 2020'den sonra çıkış yapan Mac modellerinde Boot Camp desteği olmadığı için eskiye nazaran bir nebze olsun zor. Tabii kullanıcılar yine de sanallaştırma yazılımlarıyla söz konusu modellerde Windows kullanmayı başardılar. Ancak bu sefer de arkada Microsoft'un desteği yoktu.

Microsoft, resmi destek makalesinde M1 ve M2 işlemcili Mac modellerine Windows 11 yüklenmesinin önünü açtı. Şirket, sanallaştırma yazılımı Parallels Desktop 18'i resmen tanıdı ve resmi bir çözüm olarak kullanıcılara sundu. Bu gelişmenin ardından resmi Windows 11 Pro ve Enterprise sürümleri yeni Mac'lerde deneyimlenebilecek.

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Bu noktada bazı kısıtlamalar da uygulanacak. Zira Parallels Desktop 18 aracılığıyla yüklenen Windows 11'de DirectX 12 veya OpenGL 3.3 gerektiren uygulamalar ve oyunlar çalışmayacak. Ancak yine de en yeni Windows sürümünü kullanmak isteyen kullanıcıların işlerini kolaylaştıracağını belirtelim.

Yukarıda da belirtildiği gibi bazı kullanıcılar daha önce de Parallels kullanarak yeni Mac'lere Windows 11 yükleyebiliyordu. Ancak bu, işletim sisteminin Insider önizlemesiyle sınırlıydı. Son gelişmeyle birlikte en son Windows sürümü Microsoft desteği alan Parallels Desktop 18 ile resmi bir şekilde kullanılabilecek.

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