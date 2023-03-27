Yeni Mercedes-Benz B Serisi Türkiye'de: İşte fiyatlar!

Mercedes-Benz ailesinin kompakt MPV sınıfının temsilcisi olan yeni B Serisi Türkiye'de satışa sunuldu. Ekim 2022'de makyaj operasyonu geçiren B serisi yeni versiyonu ile MPV sınıfına lüks tanımını getirmeyi hedefliyor. Peki yeni B serisinin donanım paketleri ve fiyatları nasıl? İşte yeni Mercedes-Benz B Serisi ile ilgili detaylar…

Yeni Mercedes-Benz B serisi bayiilerde!

Almanların önde gelen markası Mercedes-Benz yeni kompakt MPV modelini Türkiye'de bugün satışa sundu. Önceki modellerine göre kendinden daha emin bir duruş sergileyen B Serisi yeniden tasarlanan ön LED farlara ve ızgaraya sahip. Ayrıca bu sayede ön tarafta MPV sınıfındaki "aile aracı" kavramını sportif Mercedes-Benz ruhuyla birleştirdiğini söyleyebiliriz.

Arka tarafa geldiğimizdeyse önceki modellerindeki opsiyonel LED stop lambalarının artık standart olduğunu görüyoruz. Ayrıca arka taraftaki aero yarım spoiler sayesinde otomobilin aerodinamiğinde de artışlar olduğunu söyleyebiliriz.

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MPV olmasının getirdiği ferah iç ortamsa aile otomobili almak isteyen müşterilerini belki de en çok cezbedeceği kısım. 455 litre bagaj hacmine sahip yeni B Serisi iç ortamda yapılan yeniliklerle lüks puanını arttırdı. Yeni eklenen ambiyans aydınlatmaları, gösterge paneli ve multimedya sistemi ile daha şık bir B Serisi görüyoruz.

Geri görüş kamerası, bilgi-eğlence ekranları, USB paketi ve napa deri direksiyon gibi donanımlarsa standart olarak gelmekte. Böylece aracın en baz paketi bile oldukça zengin bir donanım listesine sahip oluyor.

Tek bir motor seçeneği ile gelen B Serisi bu motoru B 200 ismi ile taşıyor. 1.33 litre hacme sahip ünite 163 Hp güç ve 270 Nm tork üretiyor. 0'dan 100'e 8,4 saniyede çıkan B 200, azami olarak 223 km/h hıza ulaşabiliyor.

Mercedes-Benz B serisi fiyat listesi

Şu an sadece Progressive paketi ile satışa sunulan B Serisi 1.33 litre hacme sahip motoru ve 7G-DCT otomatik şanzımanı ile satılıyor. Aracın fiyat listesiyse şu şekilde:

Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 708 bin 616 TL

ÖTV Oranı: %80

Tescil Masrafları: 4 bin 400 TL

Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı: 1 milyon 509 bin 500 TL

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