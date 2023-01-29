Yeni MacBook Pro parçalarına ayrıldı

Yeni çıkan 2023 MacBook Pro modeli, iFixit ekibi tarafından parçalarına ayırıldı. Resmi Apple onarım kılavuzlarını test eden ekip, M2 Pro ve M2 Max işlemcili MacBook Pro serisi ile ilgili bazı tespitlerde bulundu.

2023 MacBook Pro parçalarına ayrıldı

M2 Pro ve M2 Max yongaları dışında, yeni MacBook Pro modelleri öncekilerle neredeyse aynı. Ancak en son iFixit parçalama videosuyla ilgili gerçekten ilginç olan şey, şirketin Apple tarafından sağlanan resmi onarım kılavuzlarını takip ederek kolay anlaşılır olup olmadıklarını kontrol etmesi.

Kılavuzlar, kullanıcılara kendi cihazlarını onarmaları için gerekli araçları sağlayan Apple'ın kendi kendine onarım programının bir parçası olarak nitelendiriliyor. Programın en yeni iPhone modellerinin yanı sıra tüm M1 Mac serisini kapsadığını belirtmekte fayda var.

M2 işlemcili MacBook Pro önemli bir konuda selefinin gerisinde kalıyor!

iFixit ekibi, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri önceki nesil ile aynı tasarıma sahip olduğu için iFixit, 2021 MacBook Pro için hazırlanan kılavuzları kullandı. Ekip, Apple'ın hazırladığı kılavuzu "oldukça kapsamlı ve uygulaması kolay" olarak nitelendirdi.

2023 MacBook Pro, anakarta lehimli parçalar nedeniyle 5/10 onarılabilirlik puanı elde etti. iFixit ekibi, şirketin yeni MacBook modellerini daha ince hale getirebilmek için bu yolu tercih ettiğinin altını çizdi.

Yeni MacBook Pro modelleri, Wi-Fi 6E standardı ile tanıtıldı. M2 Pro ve M2 Max işlemcili MacBook Pro ailesi, 8K ekran desteği veren gelişmiş HDMI bağlantısı içeriyor. M2 Max modelinde 96 GB'a kadar, M2 Pro'da ise 32 GB'a kadar RAM kullanıcılara sunuluyor. Her iki modelde de 8 TB'a kadar SSD depolama imkanı mevcut.