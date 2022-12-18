Yeni MacBook Pro modelleri için tarih belli oldu!

Teknoloji devi Apple'ın Ekim ayında tanıtacağı fakat ertelenen M2 Pro ve M2 Max işlemcili MacBook Pro modelleri için tarih belli oldu!

Bloomberg'den Apple analisti Mark Gurman, yeni MacBook Pro modelleri için tarih verdi. Söz konusu modellerin normalde bu yıl pazara sürmesi bekleniyordu. Fakat Apple tarafında işler beklendiği gibi gitmedi. Peki, yeni M2 Pro ve M2 Max işlemcili MacBook Pro modelleri ne zaman pazara çıkacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Yeni MacBook Pro modelleri, 2023 başında görücüye çıkacak

Bloomberg'den Apple analisti Mark Gurman, yeni MacBook modelleri için 2023 yılının başını işaret etti. 14 ve 16 inç büyüklüğünde olacak yeni MacBook Pro modelleri, M2 Pro ve M2 Max işlemcilerinden güç alacak. Yeni MacBook Pro modellerinde, farklı işlemci ve ultra hızlı RAM dışında dikkat çekici değişiklikler olmayacak.

Zira Apple, 2021 yılında 14 ve 16 inç büyüklüğünde M1 Pro işlemcili MacBook Pro modellerini zaten piyasaya sürmüştü. Teknoloji devi Apple, belirli aralıklarla çıkardığı seri ürünlerinde yeni teknolojileri kullanmak için biraz daha oturmasını ve yaygınlaşmasını bekliyor. Yani ürünlerinde büyük adım atacak değişiklikleri hemen yapmıyor.

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Mark Gurman, bunların dışında ayrıca Apple'ın M3 işlemciye sahip yeni bir iMac modelini de 2023 yılının sonlarına doğru tanıtacağını da açıkladı. Fakat ürünün tanıtımına uzun bir süre olduğu için daha fazla detay paylaşmadı. Son olarak da M2 ve M2 Pro işlemcilere sahip yeni bir Mac mini modelinin de Apple tarafından test edildiğini belirtti. Fakat tanıtım tarihiyle ilgili bilgi yine vermedi.

Apple, ayrıca uygun fiyatlı ürün çeşitliliği ve büyük ekranı bir ürün olması için 15.5 inç büyüklüğünde MacBook Air için hazırlık yapıyor. Teknoloji devi, sızıntılara göre 1499 dolar fiyat etiketine sahip bir MacBook Air gelecek sene piyasaya sunacak.

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