Yeni MacBook Pro'da TouchBar Özelliği Kalktı!

Apple çok yeni MacBook serisi ile birlikte kullanıcıların merakla beklediği siyah rengi de getirdi. Yeni MacBook'lar siyah renk ile oldukça hoş gözüküyorlar. Fakat kimsenin fark etmediği bir özellik var. Yeni MacBook serisi ile birlikte bu özellik MacBook'lardan sessizce kalktı ve gitti. İşte yeni MacBook Pro ve kaybolan özellikle ilgili detaylar…

Yeni MacBook Pro beklenen siyah renk ile geldi fakat artık TouchBar hayatımızda yok!

Hepimizin merakla beklediği an dün gece yaşandı. Apple yeni M3 Çip ile birlikte yeni MacBook serilerini de bizimle paylaştı. Yenilenen MacBook'lar iddialı özellikleri ile Apple Store'larda yerini aldı. M3 Çip işlemcisine sahip yeni MacBook Pro şu anda 62 bin 999 TL'den satışa çıktı. Ancak burada eski MacBook Pro tarihin tozlu raflarına gömüldü.

M2 işlemcili yeni MacBook Pro TouchBar özelliğine sahipti ve birçok kullanıcı tarafından seviliyordu. Fakat son yapılan kullanıcı anketleri ile birlikte aslında o kadar da işlevsel bir donanım olarak görülmediği ortaya çıktı. TouchBar sayesinde ses açma kapama, programlar ve sayfalar arasında yakınlaştırma işlemi yapabiliyordunuz. Özellikle video kurgu ve montaj uygulamalarında sıkça kullanılan TouchBar'ın bazı kötü özellikleri de vardı.

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Öncelikle bir ekran olan TouchBar maalesef normal bilgisayarlarda F tuşları olarak adlandırdığımız klavye bölgesinde yer alıyordu. Bu da kullanıcılar için sıkıntılı bir durumdu çünkü panele ulaşmak ve sürekli kullanmak çok mümkün değildi. Ayrıca panel her programda desteklenmediği için kullanılmadığı durumlar oluyordu ve sadece süs bir ekran olarak kalıyordu.

Ancak yine de birçok kullanıcı MacBook Pro'da yer alan TouchBar donanımını seviyordu. Yeni seride gelen siyah renk kullanıcıları heyecanlandırmaya yetti ancak TouchBar'ın sessizce gidişi bu motivasyonu engeller mi sorusu şimdilik cevapsız. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…