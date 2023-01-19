Yeni MacBook Air için M3 işlemci sürprizi!

Gelen bilgilere göre yeni MacBook Air, 2023 yılının ikinci yarısı ile birlikte 3 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerle donatılabilir.

Apple geçtiğimiz yıl tanıttığı M2 serisi işlemcileri ile MacBook ve iPad modellerinde performans konusunda oldukça iyi bir iş çıkarıyor. 5 nm teknolojisi ile üretilen bu işlemciler verimlilik ve performans anlamında oldukça iddialı. Ancak Apple'ın işlemci tedarikçisi TSMC'nin üretim teknolojisini geliştirmesi ile yeni işlemcilerin de önü açılmış durumda.

M3 işlemcili MacBook Air, yılın ikinci yarısında tanıtılabilir

Apple'ın işlemci tedarikçisi TSMC, aralık ayı sonu ile birlikte 3 nm üretim sürecinden geçen yeni çiplerin seri üretimine başladı. TSMC tarafından üretilen 3 nm'lik işlemcilerin ilk durağı ise iPhone 15 Pro modellerinden önce MacBook Air olabilir.

Gelen bilgilere göre yeni yenil Air modeli, 2023 yılının ikinci yarısı ile birlikte 3 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerle donatılabilir. Yeni dizüstü bilgisayarın tanıtım tarihi hakkında bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.

M2 Pro ve M2 Max işlemcili MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz günlerde Apple analisti Ming-Chi Kuo, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun 2024 yılında 3nm M3 Pro ve M3 Max yongalarla güncelleneceğini iddia etmişti. Apple hali hazırda benzer bir stratejiyi bu yıl da izliyor. Şirket öncelikle M2 işlemcli MacBook Air modelini tanıtmış, geçtiğimiz günlerde ise M2 Pro ve M2 Max işlemcilerine sahip 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modellerini görmüştük.

Benzer bir strateji izlendiği takdirde, Apple'ın 3 nm üretim sürecinden geçen M3 çiplerini ilk olarak MacBook Air modelinde görmek bizleri şaşırtmayacaktır. Yeni MacBook modelinin ilk olarak 2023 yılının birinci yarısında tanıtılacağı söylense de yeni gelen bilgiler tanıtım için yılın ikinci yarısını işaret ediyor.

M2 işlemcili mevcut MacBook Air, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında piyasaya sürülmüştü. Yeni dizüstü bilgisayar işlemcinin yanı sıra çentikli ekran, MagSafe şarj ve 1080p çözünürlüklü kamera dahil birçok özellik sunuyor. Diğer yandan, Apple M1 işlemcili Air modelini de henüz satıştan kaldırmış değil.

3 nm üretim süreci ile birlikte işlemcilerin performans anlamında gelişirken, verimliliklerinin de artması bekleniyor. Peki siz yeni M3 işlemcili MacBook Air hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.