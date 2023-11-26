Yeni iPhone'unuzu kullanıma hazırlayın!

Yeni bir iPhone satın aldığınızda, cihazınızın tam potansiyelini ortaya çıkaracak ve kişisel ihtiyaçlarınıza uygun hale getirecek bazı temel ayarları yapmanız gerekir. Bu videomuzda, yeni iPhone kullanıcıları için gerekli olan bu temel ayarları adım adım ele alacağız.

Yeni bir iPhone satın aldığınızda, cihazınızın tam potansiyelini ortaya çıkaracak ve kişisel ihtiyaçlarınıza uygun hale getirecek bazı temel ayarları yapmanız gerekir. Bu videomuzda, yeni iPhone kullanıcıları için gerekli olan bu temel ayarları adım adım ele alacağız.

iPhone aldığınızda yapmanız gerekenler!

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iPhone'unuzu ilk açtığınızda, iCloud hesabınıza giriş yapmanız veya yeni bir Apple ID oluşturmanız istenecek. Bu hesap, App Store'dan uygulama indirmenize, iCloud yedeklemesini kullanmanıza ve diğer Apple hizmetlerine erişmenize olanak tanır. Güvenli bir şifre seçmek ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek, hesabınızın güvenliğini artırır.

Cihazınızı bir Wi-Fi ağına bağlamak, mobil veri ayarlarınızı yapılandırmak ve gerektiğinde VPN ayarlarınızı düzenlemek önemlidir. Bu adımlar, internete bağlanmanızı ve veri planınızı etkin bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Touch ID veya Face ID özelliklerini etkinleştirerek iPhone'unuzu daha güvenli hale getirebilirsiniz. Ayrıca, cihazınızın kilidini açmak için güçlü bir şifre belirlemek önemlidir. Ayarlar menüsünden uygulama bildirimlerini özelleştirebilirsiniz. Hangi uygulamaların bildirim gönderebileceğini ve bu bildirimlerin nasıl görüneceğini seçmek, günlük kullanımınızı daha rahat hale getirecektir.

Konum servislerini yönetmek, hangi uygulamaların konum bilginize erişebileceğini kontrol etmenizi sağlar. Bu ayarlar, gizliliğinizi korumanıza yardımcı olur. iPhone, görme veya işitme engelli kullanıcılar için bir dizi erişilebilirlik özelliği sunar. Bu özellikler, cihazınızı daha kullanışlı hale getirebilir.

iCloud yedeklemesi, verilerinizi güvende tutmanın en iyi yoludur. Otomatik yedeklemeleri etkinleştirmek, veri kaybı riskini azaltır. App Store üzerinden yeni uygulamalar indirerek ve mevcut uygulamaların ayarlarını özelleştirerek iPhone deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz.

Bu uygulamaları ayarlayarak e-posta hesaplarınızı senkronize edebilir ve kişisel bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz. Siri'yi etkinleştirmek ve ayarlarını özelleştirmek, günlük işlemlerinizi sesli komutlarla yapmanıza olanak tanır.