Yeni iPhone 15 Serisi Android Kullanıcılarını İkna Edebildi mi?

Yeni iPhone 15 serisi tanıtıldı ve satışa çıktı. Ancak yapılan anket sonuçlarına göre yüzde 40'lık kesim hala Android cihazları tercih ediyor.

Evet yeni iPhone 15 serisi tanıtıldı ve satışa çıktı. Birçok iPhone hayranı Apple Store'lar önünde kuyruk oluşturuyor ve yeni seri telefonları satın almak istiyor. Peki yeni iPhone 15 serisi sizce Android'ten geçiş veya Android'e geçiş tarafında neler yaptı? Android kullanıcılarını iOS işletim sistemine geçmeye ikna edebildi mi? İşte anket sonuçları…

Yüzde 40'lık kesim Android'den devam diyor!

Android cihazlar bir hayli fazla seviliyor bugünlerde. Peki yeni çıkan iPhone 15 Serisi bu cihazlara karşı ne kadar başarılı olabildi? İşte GsmArena tarafından yapılan anketin sonuçları ile iPhone 15 serisinin Android müşterileri üzerinde ne kadar başarılı olduğunun etkisi. Baştan ufak bir spoiler verelim anket sonuçlarının yüzde 40'lık kesimi hala Android cihaz düşünüyor.

Anket yapılırken serideki her cihaz için ayrı ayrı sorular sorulmuş. İlk başta serinin baz modeli iPhone 15 ile başlıyoruz. Yapılan yorumlara bakıldığında iPhone 15 modelinin genelinde bir "talep düşüklüğü" yaşandığını söylememiz lazım. Kullanıcıların yüzde 46.7'si ise 15 modeline karşın Android kullanmaya devam edeceğini belirtti.

15 Plus'a üvey evlat muamelesi: İşte iPhone 15 Serisinin en sevilen telefonları!

İkinci sırada 15 Plus varki önceki haberlerimizde serinin en az sevilen cihazı olduğunu söylemiştik. Ailenin üvey evladı olan 15 Plus'a karşı kullanıcıların yüzde 59.9'u Android cihazlardan devam edeceğini söyledi. Burada ciddi bir sorun var. Apple'ın özellikle iPhone 16 serisinde Plus modeller ile ilgili ciddi çalışmalar yapması gerekiyor.

Serinin Pro ve Pro Max modelleri ise sevilen cihazlar arasına girdi. Apple, Android cihazlara karşı potansiyel kaybını nispeten bu modellerde durdurdu diyebiliriz. Kullanıcıların yüzde 45.4'ü Pro cihazlara karşı Android'e geçeceğini belirtirken bu oran Pro Max modeli için yüzde 40.6 oldu. Kısacası kullanıcılar Pro Max modeline ciddi oranda ısınmış ve Android'ten iOS'a geçiş için bir sebep olarak görüyorlar.