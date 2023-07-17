Yeni Intel işlemciler bekleneni verecek mi? İşte gerçek performansı!

Intel'in yeni 14. nesil "Arrow Lake-S" masaüstü işlemci serisi, performans projeksiyonlarıyla heyecan yaratmaya başladı. Şirket, en yakın endüstri ortaklarına ve bazı iç kullanıcılara örnekler gönderdi ve işlemcinin beklenen performans artışı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Kimi üzgün, kimi mutlu: Intel 14. nesil Arrow Lake-S serisi neler sunuyor?

Bugün ortaya çıkan projeksiyonlar (performans test sonuçları), mevcut "Raptor Lake-S" (Core i9-13900K) işlemciyle, önümüzdeki dönemde tanıtılacak "Raptor Lake Refresh" serisini (muhtemelen i9-14900K) kıyaslıyor.

Raptor Lake Refresh ailesinin çekirdek sayıları artarken, mevcut i9-13900 serisine kıyasla yeni Core i9 serisinin başarısının sınırlı olabileceği belirtiliyor. Ancak, aynı çekirdek yapılandırması ve güç sınırları varsayılarak Arrow Lake-S'te performans artışının yüzde 6 ila yüzde 21 arasında olması bekleniyor.

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Bu yıl yeni seri işlemcilerin entegre grafikleri de önemli bir sıçrama sunacak. Xe-LPG grafik mimarisi ve 8 Xe çekirdeğiyle donatılan iGPU'nun mevcut modelden yüzde 240 daha iyi bir grafik performansı sunması bekleniyor.

Intel'in 2023'te "Raptor Lake Refresh" serisiyle LGA1700 platformunu tamamlayacağı düşünülüyor. Ancak şimdiden gözler 2024'e çevrildi. Şirketin bir sonraki masaüstü platformu ise yeni Socket LGA1851'i olacak ve yeni bir anakart gerektirecek.

Planların Meteor Lake-S serisiyle başlayıp başlamayacağı belirsiz olsa da, Arrow Lake-S'in seri üretimi 2024'ün ortalarında başlayacak ve ürün lansmanları 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşecek. Yani yaklaşık olarak 1 yıl sonra satışa sunulacak.

14. nesil Intel Core Raptor Lake Refresh işlemcileri artık AIDA64'te destekleniyor

Yeni Intel masaüstü işlemcileriyle ilgili sızıntılarda henüz belirli modeller hakkında kesin bir ayrım yapamayan AIDA64'ün son yazılım sürümü sayesinde yaklaşan Raptor Lake yenilemesini, Intel Core i3/i5/i7 ve i9 işlemcilerini, tanımlayabildiği ortaya çıktı. Yani kullanılan yongaların 13. nesil mi yoksa güncellenmiş 14. nesil mi olduğunu gösterebilecek.

Bazı sızıntılar da Intel'in 14. nesil Core masaüstü işlemcilerini ekim ayında piyasaya sürmeyi planladığı ve bir ay önce gerçekleşecek olan inovasyon etkinliğinde duyurusunun yapılacağını söylüyor. Gelmesi beklenen işlemcilerin detaylı bilgisi için burayı tıklayabilirsiniz.