Yeni güncelleme ile Galaxy S22 kamerası sınıf atlıyor!

Akıllı telefon dünyasının en önemli oyuncularından Samsung, amiral gemisi telefonlarını güncel tutmaya ayrı bir önem gösteriyor. Şirket Galaxy S22 serisi için yeni bir güncelleme yayınladı. Bununla birlikte seri, bazı önemli yükseltmelere sahne olacak.

Galaxy S22 güncellemesi, astrofotografi özelliği ve çoklu pozlama sunuyor

Samsung, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Developer Conference 2022'de Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürümünü tanıtmıştı. Şirket, yeni sürümü ilk olarak birkaç gün önce Galaxy S22 serisine getirdi. Görünen o ki şirket, amiral gemisi serisini besleyecek.

Android 13 tabanlı One UI 5.0'ın ardından Samsung, Galaxy S22 serisinin kamera özelliklerini yükseltmek için başka bir güncelleme yayınladı. Galaxy S22 güncellemesi Expert RAW kamera uygulaması için astrofotografi özellikleri ve çoklu pozlama desteği barındırıyor.

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Galaxy S22 güncellemesi ile birlikte kullanıcılar "Gökyüzü rehberi" özelliğine sahip olacak. Expert RAW güncellemesi, gece gökyüzünde takımyıldızların, güneş sistemlerinin, yıldız gruplarının ve bulutsuların yerini kolayca belirleme imkanı sunacak. Ayrıca aynı anda birkaç görüntü çekip gelişmiş çekimde birleştirmeye olanak tanıyan yeni bir Çoklu pozlama özelliği olacak.

Samsung Galaxy S22 Ultra teknik özellikleri