Yeni güncelleme ile Galaxy S22 kamerası sınıf atlıyor!
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Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürümünün ardından gelen Samsung S22 güncellemesi, kamera özelliklerini yükseltiyor.
Akıllı telefon dünyasının en önemli oyuncularından Samsung, amiral gemisi telefonlarını güncel tutmaya ayrı bir önem gösteriyor. Şirket Galaxy S22 serisi için yeni bir güncelleme yayınladı. Bununla birlikte seri, bazı önemli yükseltmelere sahne olacak.
Galaxy S22 güncellemesi, astrofotografi özelliği ve çoklu pozlama sunuyor
Samsung, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Developer Conference 2022'de Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürümünü tanıtmıştı. Şirket, yeni sürümü ilk olarak birkaç gün önce Galaxy S22 serisine getirdi. Görünen o ki şirket, amiral gemisi serisini besleyecek.
Android 13 tabanlı One UI 5.0'ın ardından Samsung, Galaxy S22 serisinin kamera özelliklerini yükseltmek için başka bir güncelleme yayınladı. Galaxy S22 güncellemesi Expert RAW kamera uygulaması için astrofotografi özellikleri ve çoklu pozlama desteği barındırıyor.
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Galaxy S22 güncellemesi ile birlikte kullanıcılar "Gökyüzü rehberi" özelliğine sahip olacak. Expert RAW güncellemesi, gece gökyüzünde takımyıldızların, güneş sistemlerinin, yıldız gruplarının ve bulutsuların yerini kolayca belirleme imkanı sunacak. Ayrıca aynı anda birkaç görüntü çekip gelişmiş çekimde birleştirmeye olanak tanıyan yeni bir Çoklu pozlama özelliği olacak.
Samsung Galaxy S22 Ultra teknik özellikleri
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1Depolama ve RAM: 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama / 8 GB ve 12 GB RAMEkran: 6.8 inç Edge QHD+ Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz değişken yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı, yapay zeka destekli mavi ışık kontrolüDiğer: IP68 sertifikası, NFC ile Samsung Pay, Ultrasonik parmak izi okuyucu, S-PenArka Kamera: 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı + 108 Megapiksel f/1.8 geniş açı + 10 Megapiksel telefoto kamera 3x optik zoom f/2.4 + 10 Megapiksel telefoto kamera 10x optik zoom f/4.9Video Çekimi: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo ses kaydı, gyro-EISÖn Kamera: 40 Megapiksel f/2.2Batarya ve Şarj: 5.000 mAh batarya – 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj özelliğiBağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, NFCİşletim Sistemi: One UI 4.1 ile Android 12Boyut ve Ağırlık: 77.9×163.3×8.99 mm – 229 gr
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