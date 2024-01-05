Yeni görüntüler, Neptün ve Uranüs'ün gerçek renklerinin düşünüldüğünden daha benzer olduğunu gösterdi

Yeni araştırmalar, Neptün ve Uranüs'ün gerçek renklerinin, önceki görüntülerde düşünüldüğünden daha benzer olabileceğini ortaya koydu. Güneş sisteminin dışındaki bu iki buz devinin ilk detaylı görüntüleri, 1986 ve 1989 yıllarında NASA'nın "Voyager 2" misyonu tarafından kaydedildi. Voyager 2, her iki gezegenin yanından geçen tek uzay aracı olma özelliğini taşımaya devam ediyor.

Uranüs, bu zamana kadar soluk camgöbeği bir renkte görünürken, Neptün çarpıcı koyu mavi olarak tasvir edildi. Oxford Üniversitesi'nde gezegen fizik profesörü Patrick Irwin, "Uranüs'ün tanıdık Voyager 2 görüntüleri 'gerçek' renge daha yakın bir biçimde yayınlanmış olsa da, Neptün'ün görüntüleri aslında uzatılmış ve geliştirilmiş. Bu nedenle gezegen yapay olarak fazla mavi hale getirilmişti," açıklamasını yaptı.

Yapay renklendirme bilim insanları arasında biliniyor olmasına rağmen, zamanla bu ayrım kaybolmuştu. Hubble Uzay Teleskobu'nun gelişmiş teknolojisi, sürekli bir renk spektrumu yakalayarak daha doğru renk kaydı sağlıyor. Irwin ve ekibi, bu verileri orijinal Voyager 2 görüntülerine uygulayarak düzeltilmiş görüntüler elde etti.

Elde edilen görüntüler, Neptün ve Uranüs'ün benzer yeşilimsi mavi bir renk tonuna sahip olduğunu gösteriyor. Her iki gezegenin atmosferik bulanıklığı bulunsa da, Neptün'ün biraz daha ince bir bulanıklık katmanına sahip olması onu biraz daha mavi gösteriyor.

Uranüs'ün renk değişimleri ise dikkat çekici. Bir yılının 84 Dünya yılı süren Uranüs, yaz ve kış gündönümlerinde daha yeşil görünürken, ekinokslarda daha mavi bir renk tonuna sahip oluyor. Gezegen bilimci Leigh Fletcher, "Tuhaf mevsimsel atmosferinden çeşitli halka ve ay koleksiyonuna kadar Uranüs'ü keşfetme görevi, önümüzdeki yıllarda uzay ajansları için yüksek bir öncelik olacak," dedi.