Yeni giriş yapan Wiko markasının yeni modeli Wiko T60 inceleme videosu
Türkiye'ye yeni giriş yapan Wiko markasının yeni modeli Wiko T60'nın özelliklerini incelediğimiz video. Vergisiz fiyatı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken telefon hakkında detaylı bilgi.
Türkiye'ye yeni giriş yapan bir marka olan Wiko ile yeni modeli Wiko T60 inceleme videosu ile sizlerleyiz. Vergisiz fiyatı ile oldukça konuşulacak telefonun özellikleri neler?
16 GB RAM'li Wiko T60 incelemesi!
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48 MP üçlü kamera dizilimi, 6.58 inç FHD+ ekranı, 5.200 mAh bataryası ile dikkat çeken Wiko T60, 7.999 TL'lik fiyatı ile dikkat çekiyor.
MediaTek'in 12 nm süreci ile üretilen MT8788 model işlemcisine sahip telefon, 16 GB RAM (8+8) ve 256 GB depolama alanına sahip. Ön camının Corning Gorilla ile donatıldığı göz önüne çıkan Wiko T60, siyah, mor, mavi renklerle birlikte kutusundan Android 13 işletim sistemi ile çıkıyor.
Wiko T60 teknik özellikleri!
Ekran Boyutu: 6,58 inç Full HD IPS LCD
Pil Gücü: 5200 mAh
İşlemci: MediaTek MT8788
Ön (Selfie) Kamera: 24 MP
RAM Kapasitesi: 8 GB + 8 GB RAM
Dahili Hafıza: 256 GB
Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 2 MP
Bluetooth: Var
Arttırılabilir Hafıza: 1 TB'a kadar
Wi-Fi: Var
İşletim Türü: Android
Şarj Girişi: Type-C