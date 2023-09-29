Yeni giriş yapan Wiko markasının yeni modeli Wiko T60 inceleme videosu

Türkiye'ye yeni giriş yapan bir marka olan Wiko ile yeni modeli Wiko T60 inceleme videosu ile sizlerleyiz. Vergisiz fiyatı ile oldukça konuşulacak telefonun özellikleri neler?

16 GB RAM'li Wiko T60 incelemesi!

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48 MP üçlü kamera dizilimi, 6.58 inç FHD+ ekranı, 5.200 mAh bataryası ile dikkat çeken Wiko T60, 7.999 TL'lik fiyatı ile dikkat çekiyor.

MediaTek'in 12 nm süreci ile üretilen MT8788 model işlemcisine sahip telefon, 16 GB RAM (8+8) ve 256 GB depolama alanına sahip. Ön camının Corning Gorilla ile donatıldığı göz önüne çıkan Wiko T60, siyah, mor, mavi renklerle birlikte kutusundan Android 13 işletim sistemi ile çıkıyor.

Wiko T60 teknik özellikleri!

Ekran Boyutu: 6,58 inç Full HD IPS LCD

Pil Gücü: 5200 mAh

İşlemci: MediaTek MT8788

Ön (Selfie) Kamera: 24 MP

RAM Kapasitesi: 8 GB + 8 GB RAM

Dahili Hafıza: 256 GB

Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 2 MP

Bluetooth: Var

Arttırılabilir Hafıza: 1 TB'a kadar

Wi-Fi: Var

İşletim Türü: Android

Şarj Girişi: Type-C