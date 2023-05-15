Yeni ehliyet düzenlemesine göre B sınıfı ile alınabilecek motosikletler! (Tüm liste)
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Yeni ehliyet düzenlemesine göre B sınıfı ile alınabilecek 125cc'ye kadar olan motosiklet modelleri listemizde...
Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık B sınıfı ehliyet (otomobil) ile yalnızca 50cc altı değil 125cc'ye kadar olan motosiklet modellerinin de kullanılabileceğini duyurdu. Biz de sizlerle bu yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte alınabilecek en iyi motosiklet modellerini paylaşıyoruz.
B sınıfı ehliyet ile alınabilecek motosiklet modelleri!
Mevcut düzenlemeye göre, otomobil kullanmak için alınan B sınıfı ehliyet ile 50cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabiliyor. Fakat bu araçlar ruhsatta resmi olarak motorlu bisiklet olarak geçtiği için ve en düşük hız sınırına çıkamadığı için otoyol ve köprülere çıkamıyor.
Türkiye'de artan talep ve 50cc'nin yetersiz kalışı nedeniyle de Avrupa modeli örnek alınarak yeni bir regülasyon yapılacağı duyuruldu. Buna göre, B sınıfı ehliyet sahibi vatandaşlar sürücü kursundan yalnızca birkaç saat sürüş dersi alarak ek bir ehliyet gerekmeksizin 125cc'ye kadar motosiklet kullanabilecek. Peki hangi motosikletleri alabilecekler? İşte B sınıfı ehliyet ile alınabilecek motosiklet modelleri…
Otomobil ehliyeti ile 50cc üstü motosiklet dönemi başlıyor!
Arora
Cappucino
Cappucino S125
GT125
MT125
Safari 125
Freedom 125
Dazzle 125
Verano 125
Aprilla
RS125
SR GT 125
SX 125
RX 125
Tuono 125
Bajaj
NS 125
Benelli
125S
TNT125
Hero
Dash
Dash 125
Honda
Activa S
Spacy Alpha
Dio
CB125F
CBR125R
PCX125
Super Cub C125
MSX125
Monkey
Husqvarna
Svartpilen 125
Italjet
Dragster 125
KTM
Duke 125
125 RC
Kuba
Brilliant 125
Superlight 125
Kymco
Agility 125
Like 125
Agility S 125i
Mondial
DriftL
125 Vulture i
ZNU 125
125 Strada
125 Lavinia
Motolüx
MTX125
Macchiato 125
Rossi RS 125
Peugeot
Django 125
Speedfight 125
Pulsion 125
Pulsion GT
Pulsion Allure
RKS
125R
Newlight 125
Newlight 125 Pro
Wildcat
Bitter 125
Arome 125
Galaxy Gold 125
SYM
Fiddle 3 125
Fiddle 4 125
Jet 14
Jet X 125
Jet X TCS
X Pro 2
Suzuki
GSX-R 125
Address 110
Vespa
Primavera 125
Yamaha
Delight 125
NMax 125
WR 125 R
WR 125 X
X-Max 125 ABS
YBR125
YZF R125
MT-125