Yeni ehliyet düzenlemesine göre B sınıfı ile alınabilecek motosikletler! (Tüm liste)

Yeni ehliyet düzenlemesine göre B sınıfı ile alınabilecek 125cc'ye kadar olan motosiklet modelleri listemizde...

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık B sınıfı ehliyet (otomobil) ile yalnızca 50cc altı değil 125cc'ye kadar olan motosiklet modellerinin de kullanılabileceğini duyurdu. Biz de sizlerle bu yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte alınabilecek en iyi motosiklet modellerini paylaşıyoruz.

B sınıfı ehliyet ile alınabilecek motosiklet modelleri!

Mevcut düzenlemeye göre, otomobil kullanmak için alınan B sınıfı ehliyet ile 50cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabiliyor. Fakat bu araçlar ruhsatta resmi olarak motorlu bisiklet olarak geçtiği için ve en düşük hız sınırına çıkamadığı için otoyol ve köprülere çıkamıyor.

Türkiye'de artan talep ve 50cc'nin yetersiz kalışı nedeniyle de Avrupa modeli örnek alınarak yeni bir regülasyon yapılacağı duyuruldu. Buna göre, B sınıfı ehliyet sahibi vatandaşlar sürücü kursundan yalnızca birkaç saat sürüş dersi alarak ek bir ehliyet gerekmeksizin 125cc'ye kadar motosiklet kullanabilecek. Peki hangi motosikletleri alabilecekler? İşte B sınıfı ehliyet ile alınabilecek motosiklet modelleri…

Otomobil ehliyeti ile 50cc üstü motosiklet dönemi başlıyor!

Arora

Cappucino

Cappucino S125

GT125

MT125

Safari 125

Freedom 125

Dazzle 125

Verano 125

Aprilla

RS125

SR GT 125

SX 125

RX 125

Tuono 125

Bajaj

NS 125

Benelli

125S

TNT125

Hero

Dash

Dash 125

Honda

Activa S

Spacy Alpha

Dio

CB125F

CBR125R

PCX125

Super Cub C125

MSX125

Monkey

Husqvarna

Svartpilen 125

Italjet

Dragster 125

KTM

Duke 125

125 RC

Kuba

Brilliant 125

Superlight 125

Kymco

Agility 125

Like 125

Agility S 125i

Mondial

DriftL

125 Vulture i

ZNU 125

125 Strada

125 Lavinia

Motolüx

MTX125

Macchiato 125

Rossi RS 125

Peugeot

Django 125

Speedfight 125

Pulsion 125

Pulsion GT

Pulsion Allure

RKS

125R

Newlight 125

Newlight 125 Pro

Wildcat

Bitter 125

Arome 125

Galaxy Gold 125

SYM

Fiddle 3 125

Fiddle 4 125

Jet 14

Jet X 125

Jet X TCS

X Pro 2

Suzuki

GSX-R 125

Address 110

Vespa

Primavera 125

Yamaha

Delight 125

NMax 125

WR 125 R

WR 125 X

X-Max 125 ABS

YBR125

YZF R125

MT-125