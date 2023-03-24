Yeni BMW M5 Nürburgring'te görüldü!

2024'ün sonlarına doğru tanıtılacak olan BMW M5, Almanya Nürburgring pistinde turlarken casus kameralara yakalandı. Görünüşe bakılırsa BMW mühendislerinin yeni M5 ile mesaileri sürüyor gibi. Otomobil dünyasında bir ikon haline gelen Alman pistinde test sürüşleri yapılan M5'in sportif ruhunu aynen koruduğunu görüyoruz. İşte yeni M5 ile ilgili detaylar…

M5 artık daha sert!

Yeni M5 2024 sonlarında gelecek olsa da birkaç ay sonra M5 hakkında fikir sahibi olabileceğiz. Çünkü BMW'yi 8. nesliyle gururlandıracak olan yeni 5 Serisi tanıtılacak. Ayrıca 5 Serisi ile birlikte onun elektrikli kardeşi olan İ5'te satışta olacak. Son olarak bir de şarj edilebilir hibrit bir M Performance versiyondan bahsediliyor. Ancak kesinlik bulunmamakta.

Piste çıkan M5'e bakıldığındaysa karakteristik genlerini en iyi şekilde sergiliyor diyebiliriz. Ancak motoru hariç. E60 kasa kodlu model ile birlikte son kez atmosferik motora sahip olan M5 bu yeni kasa ile birlikte hibrit olabilir. Buna kanıt olarak kamuflajlı otomobilin üstündeki "elektrikli otomobil" çıkartmaları gösteriliyor. Fakat kesin bir bilgi veya açıklama bulunmamakta.

Bir devrin sonu: Camaro efsanesi bitiyor!

Tasarımına baktığımızdaysa üstünde modeli gerçekten iyi saklayan bir kamuflaj bulunmakta. Bu yüzden aracın çizgileri hakkında bir yorum yapamıyoruz. Ancak yayılan bazı bilgilerin yanlış olduğunu görmek mümkün. Mesela BMW'nin yeni M5 modelinde devasa ızgaralar ve bölünmüş far tasarımı olacağı söyleniyordu. Ancak araca baktığımızda böyle bir durum olmadığı aşikar.

Modelin diğer tasarım detaylarıysa ne kadar kamufle edilse de M5 olduğunu ele veriyor. Karakteristik ön tamponu, dörtlü egzoz çıkışları "merhaba ben M5" diyerek bizlere göz kırpıyor. Kokpite geldiğimizdeyse aslında çokta bir şey göremiyoruz.

Araç park halindeyken casusların çektiği iç fotoğraflara göre yeni M5 iDrive 8.5 ile gelecek. Kokpit içindeki multimedya ve bilgi sistemleriyse 2 adet dokunmatik panelle gelecek. Bu dokunmatik panellerin yanındaysa asgari sayıda tuş olacak. Böylece yeni M5 gelenekselliği koruyacak. Şimdilik iç mekan hakkında bilinen şeyler bunlar.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!