Yeni Assasin's Creed oyunundan oynanış görüntüleri sızdırıldı!

Geçtiğimiz aylarda Ubisoft, mobile özel olacak "Jade" kod adlı yeni bir Assasin's Creed oyunu duyurmuştu. Çin'de geçecek olan oyunun açık dünya olacağı doğrulanırken, geride kalan diğer detaylar cevap bekliyordu. Bugün ise, oyunun 3 dakikalık oynanış görüntüleri sızdı. İşte detaylar…

Assasin's Creed Jade'in oynanış görüntüleri sızdırıldı!

Sızan oynanış videosu, bize dövüş mekaniklerini, ara sahneleri, oyunun geçtiği ortamı ve kullanıcı arayüzünü gösteriyor. Henüz erken aşamada da olsa dövüş mekaniklerinin bir mobil oyuna göre gayet akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Videoda, karakterin 40. seviye olduğunu göze alırsak, sızıntı oyunun ileri saflarından geliyor diyebiliriz. Ayrıca sızıntıda, karakterimizi Çin Seddi'nde yürürken görüyoruz.

Sızan görüntülerin sinematik kısımlarından birinde geçmişten tanıdığımız Wei Yu ile tanıştırılıyoruz. Assasin's Creed II oyununda bulunan bir suikastçi olan Yu, Çin'in ilk İmparatoru Qin Shi Huang'a suikastiyle tanınıyor. Bu bilgilere göre Assasin's Creed Jade'de bu hikayeyi oynayabiliriz.

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Assasin's Creed Jade, duyrulduğu şekliyle, MÖ 215 yıllarında geçecek ve antik Çin'i keşfedebilmeniz için kendi karakterinizi yaratmanıza izin verecek. Oynanış videosu sayesinde oyun hakkında pek çok yeni şey öğrensek de, çıkış tarihi gibi bilgileri henüz bilmiyoruz. Sızan görüntüleri buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Mobil öncelikli bir oyun olduğu için, Assasin's Creed Jade'de pek çok oyun içi ödeme olacağını öngörebiliriz. Mobil oyunlarının çoğunluğu bu şekilde ancak durum böyle olursa oyun ücretsiz olma ihtimali yüksek olacak demektir.

Oyunun yapımıcısı Marc-Alexis Coté, oyun duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

"Çin Seddi'nin tepesinde parkur yapma, hareketli şehirlerden gizlice geçme, yoğun çatışmalara girme ve Antik Çin'in sırlarını, uçsuz bucaksızlığını keşfetme şansına sahip olacaksınız."

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