Yeni Apple Watch Kordonları Sızdırıldı

Lansmana 3 saatten az bir zaman kaldı ve hala sızıntı haberler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Apple Watch'lar için geldi. Yeni iPhone 15 Serisi'nin belki de en tamamlayıcı ürünü olacak olan Apple Watch'lar için tasarlanan yeni tip kordonlar sızdırıldı. Peki bu kordonların tasarımı nasıl olacak? İşte detaylar…

Lansmana 3 saatten az bir zaman kaldı ve hala sızıntı haberler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Apple Watch'lar için geldi. Yeni iPhone 15 Serisi'nin belki de en tamamlayıcı ürünü olacak olan Apple Watch'lar için tasarlanan yeni tip kordonlar sızdırıldı. Peki bu kordonların tasarımı nasıl olacak? İşte detaylar…

Yeni Apple Watch kordonları işte böyle gözükecek!

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde "Silikon Vadisi silikona savaş açtı!" başlıklı bir haber yayınlamıştık. Haberimizde Apple'ın çevreci adımları kapsamında artık plastik kauçuk gibi geri dönüştürülmesi zor materyalleri ürünlerinde kullanmayacağını belirtmiştik. Bu kapsamda üretilen yeni Apple Watch kordonları ise bugün ortaya çıktı.

FineWoven isimli ve yapay materyallerden oluşan hammaddeye sahip yeni Apple Watch kordonları bugün lansmana saatler kala sızdırıldı. Apple'ın çevrecilik ve sürdürülebilirlik hareketi kapsamında üretilen bu yeni kordonların tasarımları konusuna geldiğimizde eski tip kordonlar ile büyük farkların olmadığını belirtmeliyiz.

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Sızıntı olarak paylaşılan fotoğraftaki yeni Apple Watch kordonları hafif, ince ve pürüzsüz olarak tasarlanan bir kordon görüyoruz. Rengi ise kahverengi. Kahverengi bir derinin üzerine konularak çekilen bir başka fotoğrafta ise renk tam olarak bir kahverengi değil gibi gözüküyor. Sıvı temaslarına karşı dayanıklı olduğu belirtilen kordonların tam 6 renk olacağı fakat bugünkü Apple lansmanında -yani bir kaç saat sonra- sadece 3 adet rengin tanıtılacağı belirtildi.

Ayrıca FineWoven kordonların AppleWatch Ultra için kordon üreten aynı üretici tarafından üretileceğini ve malzemelerin de Japonya'dan temin edildiği bilgisi sızdırıldı. Konuyla ilgili olarak son merak edilen ise iPhone 15 kılıfları oldu. Bilindiği üzere Apple çevrecilik hareketi kapsamında plastik malzemeleri telefonların kılıflarında da olmayacağı belirtildi. Yani sızdırılan kordonlar ile aynı malzemeleri iPhone 15 için üretilen Apple kılıflarında da göreceğiz.

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