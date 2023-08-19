Yeni açıklama geldi: Vergisiz akıllı telefon ve bilgisayarda son durum!

Vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar kampanyası nasıl yürütülecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında yeni bir toplantı yapıldı.

Gençler için vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar satışında çalışmalar devam ediyor. Daha önce Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan kritik açıklamalar gelmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni bir toplantı düzenlendi.

Öğrencilere vergisiz akıllı telefon için toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan gençler için vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar kampanyasında çalışmalar sürüyor. Sabah'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında konuyla ilgili toplantı yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı toplantıda, öğrencilere vergi muafiyeti uygulanarak akıllı telefon ve bilgisayar satışının nasıl yapılacağı tartışıldı. Buna göre, her kurumun maliyet hesabı yapmasına, Hazine ve Maliye Bakanlığına dosya halinde göndermesine karar verildi. Ancak kampanyanın ne zaman başlayacağına dair açıklamada bulunulmadı.

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Daha önce aktarılanlara göre bu muafiyetten yalnızca ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan üniversite öğrencileri yararlanabilecek. Ancak bu noktada yaş sınırı olup olmayacağı veya kaç yaşına kadar vergi muafiyeti uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.

Bir kişi akıllı telefon almak istediğinde ödediği paranın yüzde 103.6'sı vergiye gidiyor. Vergisiz telefon muafiyeti geldiğinde ise bir genç, 48 bin 304 TL'ye satılan iPhone 14 modelini 24 ila 25 bin TL civarında bir fiyata satın alabilecek. Yani yarı yarıya bir düşüş söz konusu.

Daha önce Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılacağını söyledi. "Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak" demiş olsa da, henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

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