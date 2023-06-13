Yemeksepeti'nin podcast serisinde yapay zeka modeli ChatGPT ile sürdürülebilirlik konuşuldu

Yemeksepeti'nin sürdürülebilik alanındaki çalışmalarının bir parçası olarak yayımlanan "Aklımdaki Yarın" adlı podcast serisinin son bölümünde, yapay zeka modeli ChatGPT ile sohbet gerçekleştirildi. ChatGPT'nin sürdürülebilirlik vurgusu, yapay zekanın çevre ve sürdürülebilirlik konularında nasıl bir rol oynayabileceği konusunda ilginç bir bakış açısı sundu.

Yemeksepeti'nin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının bir parçası olarak yayımlanan "Aklımdaki Yarın" adlı podcast serisinin son bölümünde, yapay zeka modeli ChatGPT ile sohbet gerçekleştirildi.

Yemeksepeti açıklamasına göre, bu özel bölümde, sürdürülebilirlik ve yapay zeka konularında kapsamlı bir röportaj gerçekleştirildi. ChatGPT'nin sürdürülebilirlik vurgusu, yapay zekanın çevre ve sürdürülebilirlik konularında nasıl bir rol oynayabileceği konusunda ilginç bir bakış açısı sundu.

Çevresel konulara dikkati çekmeyi ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen Aklımdaki Yarın'ın bu bölümünde teknoloji yazarı Erdal Kaplanseren, ChatGPT'ye yazılı olarak bazı sorular yönelterek bu sorulara yazılı cevaplar aldı. Metni insan sesine dönüştüren yazılımla da ChatGPT'ye ses kazandırıldı.

Yapay zekanın, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını korurken mevcut gereklilikleri karşılamaya nasıl yardımcı olabileceği üzerinde durulan sohbette döngüsel ekonomi, aşırı tüketim ve gıda israfı gibi konular da tartışıldı.

Bu konuların yanı sıra çevre sorunlarını tetikleyebilecek tüketim kalıpları, enerji tüketimi ve çevre dostu ulaşım hakkında da bilgi veren ChatGPT, aşırı tüketimin sosyal statü işareti olarak algılanması ve bu eğilimin çevresel sorunları tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Ayrıca enerji tüketimini azaltma, alışveriş davranışlarını değiştirme, gıda israfını azaltma ve çevre dostu ulaşım yöntemlerini benimseme gibi sürdürülebilir yaşam yöntemleri konusunda da yapay zeka, önemli ipuçları verdi.

Sürdürülebilirlik çalışmalarında yapay zekanın pek çok fayda sağlayabileceğinin paylaşıldığı bu bölümde ChatGPT, sürdürülebilir bir geleceğin bireylerin, şirketlerin ve toplumun ortak çabalarına bağlı olduğunu vurguladı.

OpenAI tarafından geliştirilen ve birçok alanda kullanılabilen son teknoloji dil modeli ChatGPT, müşteri hizmetlerinden teknik desteğe, eğitime ve içerik oluşturmaya kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor.

Yemeksepeti'nin, sürdürülebilirlik ve yapay zekanın kesişiminde önemli bir ilerlemeyi işaret eden bu adımı, teknolojik ilerlemeyi ve inovasyonu teşvik ederken aynı zamanda şirketin sürdürülebilir bir geleceğe olan taahhütlerini de ortaya koyuyor.