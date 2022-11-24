Hayatımızın yeni alışkanlıklarından olan robot süpürgeler, giderek daha yetenekli hale geliyor. Bu videomuzda, hem süpürge hem de paspas yapabilen Yeedi Vac Hybrid robot süpürge inceleme videosu ile karşınızdayız. Özellikleri neler?

Yeedi Vac Hybrid robot süpürge inceleme!

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Yeedi vac hybrid, çok yönlü bir robot elektrikli süpürge ve paspas olarak hem ıslak hem de kuru kirlerin üstesinden geliyor. Sizi yormadan zemininizi temiz tutmak için aynı anda hem süpürür, hem de paspaslayabiliyor.

Görsel haritalama teknolojisi ile, evinizi tıpkı bir GPS gibi haritalamak için gelişmiş zemin takip sensörü ile kusursuz bir şekilde çalışıyor. Ultrasonik teknolojiyle güçlendirilen yeedi'nin gelişmiş halı algılama sensörü, temizleme yöntemini buna göre planlamak için zemin türünüzü akıllıca tanımlıyor. Halınıza paspas yapmaz ve vakum modunda halı üzerindeyken emiş gücünü otomatik arttırıyor.

Yeedi Vac Hybrid teknik özellikleri

Emiş Gücü: 2500Pa

Su Deposu Kapasitesi: 240 ml

Su Akış Seviyeleri: 3

Toz Haznesi Kapasitesi: 450 ml

Boyut: 350 x 350 x 77 mm

Pil Kapasitesi: 2600 mAh

Çalışma Süresi: 110 dakika

Şarj Olma Süresi: 4 Saat

Halı Algılama: Var

Otomatik Artan Emiş Gücü: Var

Engelden Atlama Özelliği: 9 mm

Kontol Edilebilirlik: Yeedi Uygulaması / Amazon Alexa / Google Asistan