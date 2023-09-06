Yeditepe Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği Konferansı Düzenlenecek

Yeditepe Üniversitesi, dünyanın en iyi yazılım mühendisliği konferanslarından biri olan Avrupa Yazılım Mimarisi Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Konferansta yazılım mühendisliği alanındaki önemli konular ele alınacak ve birçok bilim insanı ve araştırmacı bir araya gelecek.

Yazılım mühendisliği alanında çalışan dünyaca ünlü bilim insanları, 18-22 Eylül tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek konferansta bir araya gelecek.

Dünyanın en iyi 5 uluslararası yazılım mühendisliği konferanslarından biri olarak bilinen Avrupa Yazılım Mimarisi Konferansı'nın (European Conference on Software Architecture ECSA) 17'ncisi, bu yıl Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Üniversite, konferans kapsamında dünyada yazılım mühendisliğine yön veren, birçok önemli yaklaşımı ve tekniği ortaya koymuş olan 80'den fazla bilim insanı ve araştırmacıyı ağırlayacak.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Özkaya'nın organizasyon başkanlığında gerçekleşecek konferansta, yazılım mühendisliği tüm yönleriyle ele alınacak. Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir yazılımların geliştirilmesi, yazılım mimarisinin önemi ve mimari-merkezli yazılım geliştirme, yazılım soyutlama teknikleri, kod yazmadan yazılım geliştirme, gereksinimleri sağlayan kaliteli yazılım geliştirme gibi konulara odaklanan konferansta, yazılım mühendisliğinin önemli konularında eğitim seminerleri düzenlenecek, çeşitli çalıştaylar gerçekleştirilecek ve dünyaca ünlü hakemler tarafından kabul gören çeşitli bilimsel yayınlar uzman araştırmacılar tarafından sunulacak.

22 FARKLI ÜLKEDEN BİLİM İNSANLARI VE ARAŞTIRMACILAR YER ALACAK

Konferansta dünyaca ünlü Fransız IRISA Bilgisayar Bilimleri Araştırma Enstitüsü'nde yazılım mimarisi araştırma grubunu yöneten Prof. Dr. Flavio Oquendo, İsveç Chalmers Teknoloji Üniversitesi ve Finlandiya Lappeenranta Lahti edeus Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Birgit Penzenstadler ile Amadeus Fransa'nın Mühendislik Hizmetleri Kalitesinden sorumlu Direktörü Virginie Corraze'in de aralarında bulunduğu 22 farklı ülkeden bilim insanları ve araştırmacılar yer alacak.

Konferansa ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Mert Özkaya, "Konferans ile Yeditepe Üniversitesi'nin ülkemiz yazılım mühendisliği araştırma merkez üssü olma hedefine yaklaşması ve Yeditepe'de yürütülen ve ülkemiz için kritik öneme sahip kaliteli, sürdürülebilir yazılım sistemlerinin en ekonomik şekilde geliştirilmesi üzerine aktif araştırmaların hız kazanması sağlanacaktır" dedi.