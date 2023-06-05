Yeditepe Üniversitesi'nde 10. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı düzenlenecek

Siber güvenlik, metaverse gibi konuların ele alınacağı, akademide ve sektörde bu alanda gerçekleşen güncel çalışmaların paylaşılacağı, yurt içi ve yurt dışı network'ün güçlendirilerek yeni iş birliklerinin kurulmasının amaçlandığı konferansın ana teması, 'Dijital Çağda Sürdürülebilirlik' olarak belirlendi.

"10. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı", 18-20 Ekim'de Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Konferans Danışma Kurulu'nun kararıyla "10. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı"na ev sahipliği yapmaya hak kazanan üniversite, yurt içi ve dışından çok sayıda bilişim duayenini kampüsünde ağırlayacak.

Siber güvenlik, metaverse gibi konuların ele alınacağı, akademide ve sektörde bu alanda gerçekleşen güncel çalışmaların paylaşılacağı, yurt içi ve yurt dışı network'ün güçlendirilerek yeni iş birliklerinin kurulmasının amaçlandığı konferansın ana teması, "Dijital Çağda Sürdürülebilirlik" olarak belirlendi.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. B. Tevfik Akgün'ün onursal başkanlığını yapacağı konferansta, Organizasyon Komitesi Başkanlığı'nı Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Çağla Özen yapıyor.

Türkiye'nin bilişim alanı "duayenlerinin" Danışma Kurulu'nu oluşturduğu konferansa, İsviçre, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere çok sayıda ülkeden katılım bekleniyor.

Katılmak isteyenler için bildiri çağrısının yapıldığı konferansta dijital çağın uygulamaları tüm yönleriyle ele alınacak.

Konferansta konuşulacak konu başlıklardan bazıları arasında "Metaverse Temelleri: Blok-zincir, Kripto Paralar ve NFT'ler", "Siber Güvenlik ve Bulut Bilişim", "Veri Bilimi, Büyük Veri, Veri Analitiği ve Veri Yönetişimi", "Nesnelerin İnterneti, Dijital İkizler ve Uygulamaları", "Dijital Dönüşüm ve Endüstri 5.0", "Yapay Zeka ve Uygulamaları", "Toplum 5.0 ve E-adaptasyon" ve "Oyun Geliştirme, Oyunlaştırma, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik" bulunuyor.