Yazım Hatasıyla ABD Ordusu Bilgileri Mali'ye Sızdı

Bir yazım hatasının, bazıları son derece hassas bilgiler içeren milyonlarca ABD askeri e-postasını Mali'ye yönlendirdiği bildirildi. Şok eden sorun, alıcı e-posta adresi etki alanı için .MIL yerine .ML girilmesinden kaynaklandı. Böyle basit bir hata yüzünden şu an Rusya ile yakın bağları olan Mali hükümetinin elinde ABD ordusunun hassas bilgileri olabilir! ABD ordusunun istihbarat bilgileri başka ellere de geçebilir! Bildirilenlere göre bir harflik hata, 'diplomatik belgeler, vergi beyannameleri, şifreler ve üst düzey yetkililerin seyahat bilgileri' gibi verileri ve çok daha fazlasını açığa çıkardı. Yanlış yönlendirilmiş e-postalar (şimdiye kadar) Mali'nin ülke alan adresini yöneten bir görevliye ulaşmış olsa da .ML'nin kontrolü yakında Rusya ile yakın bağları olan Mali hükümetine geri dönecek.

Bir yazım hatasının, bazıları son derece hassas bilgiler içeren milyonlarca ABD askeri e-postasını Mali'ye yönlendirdiği bildirildi. Şok eden sorun, alıcı e-posta adresi etki alanı için .MIL yerine .ML girilmesinden kaynaklandı. Böyle basit bir hata yüzünden şu an Rusya ile yakın bağları olan Mali hükümetinin elinde ABD ordusunun hassas bilgileri olabilir!

ABD ordusunun istihbarat bilgileri başka ellere de geçebilir!

Bildirilenlere göre bir harflik hata, "diplomatik belgeler, vergi beyannameleri, şifreler ve üst düzey yetkililerin seyahat bilgileri" gibi verileri ve çok daha fazlasını açığa çıkardı. Yanlış yönlendirilmiş e-postalar (şimdiye kadar) Mali'nin ülke alan adresini yöneten bir görevliye ulaşmış olsa da .ML'nin kontrolü yakında Rusya ile yakın bağları olan Mali hükümetine geri dönecek.

"Yazım hatası sızıntısı", Mali'nin ülke alan adresini yöneten Hollandalı bir müteahhit olan Johannes Zuurbier tarafından ifşa edildi. Zuurbier, Amerika Birleşik Devletleri'ni konu hakkında uyarmak için 2014'ten başlayarak onu ciddiye almaya çağıran çok sayıda girişimde bulunduğunu söylüyor. Ancak bu girişimlerin hiçbirinin başarılı olmadığını da ekliyor.

Görevlinin çalışma süresi bitince tüm e-postalar Mali hükümetine devredilecek. Bu nedenle sözleşmesi bitmeye yakın olan görevli, ABD hükümetini son defa uyarmayı denedi. ABD'ye yolladığı mektupta Zuurbier, "Bu risk gerçek ve ABD'nin düşmanları tarafından istismar edilebilir" yazdı. Yaklaşık 117 bin e-posta bulunduğunu ve yalnızca geçen çarşamba günü yaklaşık 1.000 e-posta daha geldiğini açıkladı.

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Gönderilen e-postalarda çok hassas bilgiler yer alıyor. Öyle ki ABD Ordusu Genelkurmay Başkanı General James McConville'in Mayıs ayında Endonezya'ya yapacağı gezi için seyahat planlarını da içeriyor. Ek olarak tesislerin haritalarını, üslerin fotoğraflarını, kimlik belgelerini (pasaport numaraları dahil), gemilerin mürettebat listelerini, vergi ve mali kayıtları, tıbbi verileri, gemilerin mürettebat listelerini, deniz teftiş raporlarını, sözleşmeleri, ve personele karşı suç duyurularını da içeriyor.

Pentagon adına konuşan Yarbay Tim Gorman, Savunma Bakanlığı'nın "bu sorunun farkında olduğunu ve kontrollü ulusal güvenlik bilgilerinin veya kontrollü sınıflandırılmamış bilgilerin yetkisiz ifşalarını ciddiye aldığını" söyledi. Gerekli önlemlerin alınacağını belirten Yarbay, tüm ABD askeri personellerinin içinin rahat olması gerektiğini de ekledi.

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