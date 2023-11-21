Yazılımcı Olmak İçin Yapılması Gerekenler

Yazılımcı olmak için üniversite eğitimi almak veya kurslara katılmak gerekmektedir. Python, JavaScript, Java, C# gibi dilleri öğrenmek faydalı olabilir. Yazılımcılar kendilerini web geliştirme, mobil uygulama geliştirme, oyun geliştirme, yapay zeka, veri bilimi ve siber güvenlik gibi alanlarda geliştirebilirler. İş bulmak için LinkedIn, Indeed, Glassdoor gibi siteler kullanılabilir.

Yazılımcılar, bilgisayar programları, uygulamalar veya sistemler geliştirerek, yazılım süreçlerini yöneten ve sorunları çözen profesyonellerdir. Genellikle algoritmalar oluşturur, kod yazar, hata ayıklar ve sürekli olarak yazılım geliştirme süreçlerini iyileştirmeye çalışırlar. Bu yazılımlar, işletim sistemlerinden web sitelerine, mobil uygulamalardan oyunlara kadar çok çeşitli alanları kapsayabilir. Peki yazılımcı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Hangi eğitimleri almalıyız? Nasıl iş buluruz?

Nasıl yazılımcı olunur?

Yazılımcı olmak için en yaygın yol, üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinde eğitim almaktan geçiyor. Ayrıca Açık Öğretim Fakültelerinden Bilgisayar Programcılığı veya Web Tasarım gibi alanları da seçebilirsiniz. Bu bölümler, yazılımın temellerini ve farklı yazılım geliştirme süreçlerini öğretiyor. Ayrıca, yazılımcılara gerekli olan matematik ve problem çözme becerileri de kazandırıyor.

Fakat üniversite eğitimi dışında, yazılımcı olmak için dışarıdan da eğitim alınabilir. Bunun için birçok kurs, bootcamp ve online platform (Udacity, Coursera, edX gibi) mevcut. Üstelik bu eğitimler, genellikle daha kısa sürede ve daha az maliyetle sonuç veriyor.

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Hangi yazılım dillerini öğrenmek daha kolaydır? Ne işe yararlar?

Python:

Öğrenmesi kolay ve çok yönlü bir dil. Veri bilimi, yapay zeka, web geliştirme gibi birçok alanda kullanılıyor.

JavaScript:

Web geliştirme için temel bir dil. Front-end (React, Angular, Vue) ve Back-end (Node.js) geliştirmelerde kullanılıyor.

Java:

Büyük ölçekli projelerde yaygın olarak görüyoruz. Android uygulama geliştirme süreçleri de Java ile yapılıyor.

C#:

Microsoft ekosistemi için idealdir. Oyun geliştirmeden (Unity) Windows uygulamalarına kadar birçok alanda kullanılıyor.

SQL:

Veritabanı yönetimi için kullanılır. Tüm veri odaklı pozisyonlarda önem arz ediyor.

Hangi alanlar için hangi yazılım dillerine yönelmeliyiz?

Web Geliştirme: HTML, CSS, JavaScript, React, Angular gibi alanlara odaklanabilirsiniz.

Mobil Geliştirme: Android için Java veya Kotlin, iOS için Swift kullanarak mobil uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Veritabanı Yönetimi: SQL veya NoSQL veritabanları konusunda uzmanlaşabilirsiniz.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: Python, TensorFlow, PyTorch gibi araçlarla yapay zeka ve makine öğrenimi alanında çalışabilirsiniz.

Yazılımcıların kendilerini geliştirebilecekleri birçok farklı alan var. Fakat başlıca öne çıkanlar arasında web geliştirme, mobil uygulama geliştirme, oyun geliştirme, yapay zeka, makine öğrenimi, veri bilimi ve siber güvenlik geliyor.

Web geliştirme alanında kendini geliştiren yazılımcılar, web siteleri ve web uygulamaları geliştirebilirler. Mobil uygulama geliştirme alanında ise akıllı telefonlar ve tabletler için uygulamalar geliştirebilirler. Benzer şekilde oyun geliştirme alanındakiler de bilgisayar ve konsol oyunlarının yapım aşamasında aktif rol oynayacaktır. Bunlar her ne kadar en çok bilinenler olsa da gelecek yapay zeka ve makine öğrenimi ile veri bilimi ve siber güvenlik alanlarında.

Yazılımcılar nasıl iş bulur?

İş bulma kısmı ise oldukça basit. LinkedIn, Indeed, Glassdoor gibi sitelerde iş ilanlarına başvurabileceğiniz gibi, biraz daha lokal olan kariyer.net ve işbul.net gibi siteleri de kullanabilirsiniz. Ne kadar maaş alacağınız ise seçeceğiniz bölüme, bilginize ve pozisyonunuza göre değişecektir. Fakat tüm detayları buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Buna ek olarak, getirisi istediğiniz kadar yüksek olmasa dahi portfolyonuzu genişletmek için gerçek projelerde çalışmanızı, örneğin GitHub gibi platformlarda projelere katkıda bulunarak kendinizi göstermenizi ve bu alanda deneyimli kişilerden mentorluk almanızı tavsiye ediyoruz.