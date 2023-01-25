Yazılımcı Kaan Ortabaş: Türkiye yapay zeka alanında önemli bir oyuncu olabilir

Yapay zekanın Türkiye'de ve dünyada kullanımının gün geçtikçe arrtığını belirten Kaan Ortabaş, "Türkiye'deki yapay zeka endüstrisi henüz gelişiminin ilk aşamalarında ve bu alanda deneyimli profesyoneller eksikliği var. Ayrıca, AI yazılımının yeteneklerini geliştirmek için daha fazla araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra ülke, verilere erişim eksikliği, yapay zekaya sınırlı yatırım ve daha fazla düzenlemeye ihtiyaç duyulması gibi zorluklarla karşı karşıya. Hükümet, alanda yeniliği teşvik etmek için fon sağlayarak ve etkinlikler ve hackathonlar düzenleyerek AI'nın gelişimini desteklemektedir." dedi.

TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ YÜKSEK

Türkiye'nin gerek yazılım gerekse de yapay zeka sektöründe eksikliklerine rağmen potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Ortabaş, sektörün ülkedeki geleceği hakkında şu sözleri söyledi: "Büyük ve genç bir nüfusa ve güçlü bir eğitim sistemine sahip olan Türkiye'nin yapay zeka alanında önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip olduğunu belirtmekte fayda var." dedi.

"YAPAY ZEKAYA YATIRIM YAPMAK BÜYÜK BİR FIRSAT"

Yapay zekanın gelişimini ekonomik alanda da büyük bir etki yaratacağının altını çizen Ortabaş," Türkiye'de bir girişimci olarak bunu yapay zeka yazılımına yatırım yapmak için bir fırsat olarak görüyorum. AI teknolojisine olan talep artmaya devam ettikçe, sektörde önemli bir büyüme potansiyeli var. Bununla birlikte, başarılı olmak için, farklı endüstrilerin özel ihtiyaçlarını karşılayan özel yapay zeka yazılımı geliştirmeye odaklanmak ve deneyimli profesyonelleri eğitmek ve işe almak için yatırım yapmak önemli olacaktır. Ek olarak, pazarda rekabetçi kalabilmek için AI teknolojisindeki en son trendler ve gelişmelerden haberdar olmak önemli olacaktır." dedi.