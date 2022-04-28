Yayıncılar İçin Kötü Haber: Twitch Gelir Payını %70'ten %50'ye Düşürmeyi Planlıyor - Haberler

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Yayıncılar İçin Kötü Haber: Twitch Gelir Payını %70'ten %50'ye Düşürmeyi Planlıyor

Tekmoloji - Teknoloji
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Yayıncılar İçin Kötü Haber: Twitch Gelir Payını %70'ten %50'ye Düşürmeyi Planlıyor

Bloomberg'e göre yayıncıların Twitch ortaklık programı aracılığıyla kanal aboneliklerinden elde ettikleri gelir payını %70'ten %50'ye düşürecek.

Amazon'un sahip olduğu en popüler canlı yayın platformu Twitch, gelir payını kendi lehine düşürmeyi planlıyor.

Planlara aşina olan anonim kaynaklardan alıntı yapan Bloomberg'e göre, Twitch bir dizi değişiklik düşünüyor ve bunların arasından en tartışmalı olanı, yayıncıların Twitch ortaklık programı kapsamında kanal aboneliklerinden elde ettikleri gelir payını %70'ten %50'ye düşürecek.

Bunun yanı sıra yayıncılar için birden fazla abonelik katmanı ve her birine hak kazanmak için gereken belirli kriterler getirilip getirilmemesi tartışılanlar arasında. Çoklu katmanlar ve gelir paylaşımındaki azalma, muhtemelen Twitch yayıncıları tarafından pek hoş karşılanmayacaktır.

Twitch, şu anda yayıncıların YouTube gibi rakip platformları kullanmasını engelleyebilecek münhasırlık kısıtlamalarının kaldırılmasını da düşünüyor.

Tekmoloji / Teknoloji

Bloomberg, Amazon, Twitch, Teknoloji, Haberler

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