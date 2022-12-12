SpeedTest tarafından yayınlanan verilere göre 49.46 Mbps ortalama ile ülkemizdeki en hızlı internet servis sağlayıcısı olan TurkNet tek bir paket ve fiyat ile hizmet veriyor. Hattınızın sunduğu maksimum internet hızı alıyor, hatta bulunduğunuz bölgede TurkNet altyapısı varsa 1 Gbps hıza ulaşıyorsunuz. SDN ofisinden Gürhan, oturduğu bölgede TurkNet Gigafiber'e geçiş yaptı. Tüm işlemlere göz attık!

Yavaş interneti anında taşıdık!

TurkNet Gigafiber başvurusunda bulunmak için buraya tıklayın

Şu anda 11 şehirde fiber altyapı sunan TurkNet bu yıl sonunda 1 milyon, 2024 yılında ise 4 milyon haneye ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda GigaFiber yatırımlarına aralıksız devam eden şirket, bugün düzenlediği basın toplantısı ile "Onaylamıyorum" reklam kampanyasının duyurusunu gerçekleştirdi.

Gürhan, basit bir şekilde TurkNet internet sitesine girdi ve adres sorgulaması yaparak oturduğu yerdeki altyapıyı sorguladı. İstanbul Beşiktaş'ta TurkNet Gigafiber altyapısını kullanacak olan Gürhan, hızlı bir şekilde formu tamamladı.

Daha sonra form bizi e-devlet'e yönlendirdi ve BTK'nın abonelik onaylama sayfasına giriş yaptık. Burada az önce TurkNet'in sayfasından yaptığımız abonelik başvurusunu burada kimlik doğrulaması yaparak tamamladık.

Bu onaydan sonra saha ekipleri Gürhan'ın evine yaklaşık 5 iş gününde giderek tüm süreci tamamlayıp 1000 Mbps bağlantısını aktif hale getirecek.