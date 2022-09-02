Yaşanan kazanın ardından robot taksiler geri çağrılıyor!

General Motors'un robot taksi servisi Cruise şirketine ait otonom araç Haziran ayında bir kazaya karışmıştı. Kaza sonucunda araçta hasar meydana gelirken, yolcular ise hafif şekilde yaralanmıştı. Bu kazanın soruşturması devam ederken Cruise, otonom araçlarını geri çağırma kararı aldı.

Cruise, 80 otonom aracını yazılım güncellemek üzere geri çağırıyor

Meydana gelen kaza otonom aracın kavşakta sola dönmek için hamle yaparken karşıdan gelen aracın kavşaktan dönmeyip düz gitmesi sonucu meydana geldi. Hem San Francisco polis departmanı hem de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi kazanın ardından soruşturma başlattı.

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Cruise, karşıdan gelen aracın sağa dönüş şeridinde gittiğini ve şeritten çıkıp ilerlemeden önce 40 km/s'lik hız sınırının bulunduğu şeritte yaklaşık olarak 65 km/s hızla gittiğini belirtti. Şirket, otonom taksinin "yeterince reaktif" olmadığını ise kabul etmiş durumda.

Cruise sözcüsü Hannah Lindow, kazanın videosunu yayınlamayı reddederken araçlarını ise yazılım güncellemesi yapmak için geri çağıracak. Cruise, geri çağırmayı işlemi ile yapılacar yazılım güncellemesi ile robotaksinin kazaya benzer koşullar da dahil olmak üzere diğer araçların ne yapacağını tahmin etme yeteneğini geliştireceklerini söyledi.

Cruise, kazanın ardından San Francisco'daki robotaksi hizmetine devam etmişti. Ancak Cruise, araçlarının bu şekilde sola dönüş yapma işlevini devre dışı bıraktı ve robotaksinin çalıştığı alanı küçülttü. Cruise, yapılan güncellemelerina ardından ise kademeli olarak korumasız sola dönüşleri yeniden başlattı.

Korumasız sola dönüşler, genellikle tam otonom bir aracın gerçekleştirdiği en zorlu şeylerden biri olarak kabul edilir. Örnek vermek gerekirse Waymo'nun Arizona'daki robot taksileri, riskleri en aza indirmeye yardımcı olmak için bazen bu dönüşlerden kaçınıyor.

Robot taksi geliştirmek ve işletmek son derece zor ve pahalı bir hizmet dalı. Cruise şirketinin otonom araçları daha önce de farklı hatalar ile gündeme gelmişti. Bakalım robot taksiler tam olarak ne zaman kullanılmaya başlanacak?

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