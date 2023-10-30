Yarın okullar tatil oldu!

Türkiye Cumhuriyeti, bundan tam 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğiyle kuruldu. Bunun için ülkemizde kutlamalar sürüyorken öğrenciler için de sevindirici haber geldi. Öyle ki 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil oldu. İşte ayrıntılar…

30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter ya da yeni adıyla X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edilme kararı aldıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2023

29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel olarak çeşitli kurumlar da özel etkinlikler düzenledi. İstanbul'da Türk yıldızları gösterisi, SOLOTÜRK gösteri uçuşu, Boğaz'da geçiş töreni gerçekleştirildi. Bununla beraber İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı Gösterim Alanı" kurulmakla beraber bazı ilçelerde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel Doodle!

Öte taraftan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, T10X sahipleri ile bir araya gelerek özel bir konvoy düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Togg sahipleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araya geldiler.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri de 85 milyonun ortak ruhta buluştuğu bu etkinlik için boş durmadı. Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir Doodle oluşturdu. Öte yandan bu bayramı kutlayan ülkeleri de unutmamak gerekiyor.

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