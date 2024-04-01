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Yapay zekanın öldüreceği meslekler

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Keltis Yapay Zeka A.Ş.'nin CEO'su Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Konuşmaları" serisinin ikinci bölümünde, yapay zekanın etkisi altında değişime uğrayacak meslekleri ele aldı.

"TSUNAMİ ETKİSİ YARATABİLİR"

Teymur, yapay zekanın öldüreceği mesleklerin başında daha çok teknoloji alanında çalışan meslek gruplarını saydı. Metin yazarları, tercümanlar ve iş danışmanları gibi alanlarda zaten hissedilen bu etki, Teymur'a göre tüm meslek gruplarını tehdit ediyor ve bu konuda ulusal düzeyde önlemlerin alınması gerekiyor. Dr. Ekrem Teymur'un uyarılarına göre, yapay zeka, insanlık için bir tsunami etkisi yaratabilir.

"BAZI İŞLERİN HAZIRLIĞI YILLAR SÜRER"

Yapay zekaya ayak uydurmamız gerektiğini belirten Teymur, "Onun üzerinde düşünüp o dünyada bazı şeyleri görebilip ona göre davranmamız lazım. Bazı işlerin hazırlığı yıllar sürer" şeklinde konuştu.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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