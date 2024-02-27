Yapay Zekalı Podcast Projesiyle Perplexity Gündemde

Yapay zeka bazlı arama motoru şirketi Perplexity, radikal projelerle gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tam 70 milyon dolarlık bir yatırım alan şirket, bu kez de yapay zekalı podcast projesi başlattı.

Tamamen yapay zeka tarafından hazırlanan Discover Daily adlı podcast serisi, günlük haber paylaşımı yapıyor. Apple'ın en çok dinlenen haber podcastları arasında ilk 200'e girmeyi başaran seri, medya sektöründe taşları yerinden oynatma potansiyeli taşıyor. İşte tüm detaylar…

Yapay zekalı podcast, her şeyi değiştirebilir!

Reklamsız bir arama deneyimi sunan Perplexity, aylık 10 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Bu son girişim ise, şirkete bir seviye daha atlatacak gibi görünüyor. Her biri yaklaşık 4 dakika süren podcastler, dinleyicileri bilgilendirirken yapay zeka teknolojilerinin geldiği noktayı da bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca podcast, yapay zekanın ünlü BBC spikerlerinden ilham olarak oluşturduğu bir sunucu tarafından seslendiriliyor.

Discovery Daily gibi yapay zeka projelerinin bilgi aktarımını daha ulaşılabilir ve eğlenceli hale getireceği, böylece toplumların da daha kültürlü olacağı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Perplexity'nin CEO'su Aravind Srinivas, arama motoru alanında Google'a direkt bir rakip olmayı amaçlamadıklarını, uzmanlaştıkları yapay zeka alanında ilerleyerek kendi yollarını çizmek istediklerini söyledi. Ancak şirketin gerçekten istenen başarıya ulaşıp ulaşamayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Perplexity'nin stratejisi doğru mu? Siz hangi arama motorunu kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.