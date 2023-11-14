Yapay Zekalı Akıllı Telefonlar Ne Kadar RAM İster?

Yapay zekalı akıllı telefon modelleri için gereken RAM miktarı hakkında bir araştırma yapıldı. Cihaz içi görsel yapay zeka aracına sahip bir akıllı telefonun en az 12 GB RAM kullanması gerekiyor. Bu durum, Apple ve Google gibi şirketlerin yapay zeka destekli kişisel asistanlarını güçlendirmek istediklerinde en az 16 GB RAM kullanmaları gerektiği anlamına geliyor.

Yapay zeka çoktan ana gündemimiz haline geldi. ChatGPT, Midjourney ve Dall-E gibi popüler yapay zeka araçları dışında binlerce farklı yapay zeka aracı yeni imkanların önünü açtı. Ancak yapay zekanın hem ücretli hale gelmesi hem de yüksek server kapasitesi kullanması, farklı çözümlere neden oldu. Bunlardan biri de yapay zekalı akıllı telefonlar. Ancak bunun için hem güçlü işlemcilere hem de yüksek RAM kapasitesine ihtiyaç var. Peki ama akıllı telefon içinde kullanılan bir yapay zeka üretimi ne kadar RAM ister?

Yapay zekalı akıllı telefon modelleri ne kadar RAM istiyor?

Yapay zeka araçları şu an için genel olarak online olarak çalışıyor. Her yeni versiyonda daha da fazla kişinin yapay zeka araçları kullanmasıyla, yapay zeka serverlarının da üzerindeki yük artıyor. Son zamanlarda ise akıllı telefonlar üzerinde çalışan yapay zeka araçları için adımlar atılmaya başladı. Özellikle Apple'ın iOS 18 ile birlikte Siri asistanını yapay zeka desteği ile güçlendireceği konuşuluyor.

Macquarie has issued a report on the required RAM capacity to run on-device AI on smartphones, and it's intriguing. 1) The typical current smartphone is equipped with around 8GB of RAM. 2) On-device AI devices with image generation capabilities require approximately 12GB of RAM.… pic.twitter.com/gzsuQroyPc — Revegnus (@Tech_Reve) November 13, 2023

Ortaya çıkan bir araştırma ise çok yakında akıllı telefon RAM miktarlarının nereye varacağını karşımıza çıkarıyor. Buna göre cihaz içi görsel yapay zeka aracına sahip bir akıllı telefonun en az 12 GB RAM kullanması gerekiyor. Örneğin Apple ve Google kişisel asistanları yapay zeka ile donatmak ve gücünü akıllı telefondan almasını isterse en az 16 GB RAM kullanması gerekiyor.

Bu RAM kapasiteleri şu an için oyun telefonlarında karşımıza çıkıyor. Ancak hem iPhone hem de Android tarafında ortalama RAM miktarları bunun epey altında. Amiral gemisi bir Android telefonda bile kullanılan RAM 8 GB civarında. Apple ise bu anlamda 6 GB RAM kullanıyor.

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İşlem gücü tarafında ise hem iPhone 15 Pro hem de benzer seviyede olan Android modelleri oldukça yeterli seviyede. Bu anlamda 2024 ya da 2025 yılında yapay zekalı akıllı telefonlar hayatımıza girebilir. Tabii ki Google, kendi kişisel asistanına belli yapay zekalı işlevler ekledi. Ama tam anlamıyla yapay zekalı görsel ve metin üretimi yapan akıllı telefon modelleri hayatımızda yok.

Uzun yıllardır büyük değişimlerle karşımıza çıkmayan akıllı telefon dünyası, yapay zeka katkısıyla başka bir seviyeye gelebilir. Peki sizce ilk yapay zekalı akıllı telefon modeli kimden gelecek?