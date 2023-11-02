Yapay Zeka Üretimleri ve Yayıncıların İçerikleri

Uluslararası Yayıncılar Birliği (İPA) Başkanı Karine Pansa, yapay zeka üretimlerinin daha önce yazılmış içeriklerden oluşturulduğuna dikkati çekerek, "Bu konuyu çok tartışmamız gerekiyor. Büyük teknoloji şirketleri yayıncıların içeriklerini izinsiz veya lisanssız olarak kullanıyor. Bu konu yakın gelecekte tartışılacak kadar önemli." dedi.

40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katılan,Pansa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası anlamda yayıncılığın yaşadığı problemleri, çözüm önerilerini ve Türk yayıncılığının uluslararası temsilini anlattı.

Türk kültürü ve kitapları hakkında çok fazla şey duyduğunu belirten Pansa, "Daha çok tanımayı istediğim kültürün kitaplarıyla çevrili bir kitap fuarında olmak harika. Benim için ayrıca büyük bir sorumluluk. Çünkü Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı olarak burada Türk yayıncıları da temsil ediyorum." diye konuştu.

Karine Pansa, Türk yayıncıların İPA'da aktif olduğunun altını çizerek, "Türk yayıncılar telif hakkı komitesinde ve ayrıca ana sütunlarımızdan ikisi olan yayın özgürlüğü komitesinde bizimle çok çalışıyor. Dolayısıyla uzun zamandır pek çok konuyu tartıştığımız bir yerde olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

"Büyük teknoloji şirketleri yayıncıların içeriklerini izinsiz kullanıyor"

Yayıncılık sektörünün salgın döneminde küresel anlamda sorunlar yaşasa da gelişim gösterdiğine dikkati çeken Pansa, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bir araştırmaya göre e-ticaret dağıtımının daha aktif olduğu yerlerde yayıncılık oldukça başarılı oldu. Yani e-ticaret dağıtımının hazır olduğu bazı yerler zaten iyi gidiyordu. Kovid salgınından sonra da yayıncılık oralarda çok iyi seviyedeydi. Mesela kendi ülkemde (Brezilya) halihazırda kurulmuş çok fazla e-ticaret sistemi yoktu. Salgınla beraber güçlü bir e-ticaret sistemi yerleşmiş durumda. Yani her şey Kovid döneminde başladı. Bu yüzden biraz daha zordu. Bunu biraz benzer olan diğer bazı ülkelerle karşılaştırabiliriz. Bugünlerde söyleyebileceğim şey, yayıncılığın çoğu pazarda başarılı olduğudur. Ancak yapay zeka gibi her yerde tartışılan bir konumuz var."

Pansa, üretici yapay zeka modellerinin kullandığı içeriklerin lisanslanması gerektiğine vurgu yaparak, yapay zekanın sağladığı imkanların yayıncılar tarafından kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Yapay zekanın sektörel kullanım alanlarına da değinen Pansa, şu bilgileri verdi:

"Yapay zekanın birçok kullanım alanı var. Kitap yazmaya bile faydası var. Üretken yapay zekanın metinleri de zaman içinde muhtemelen telif hakkı kapsamında olan bazı içeriklerden olacak. Bu makineler telif hakkıyla korunan içerikleri kullanıyor. Bazı insanlar bunu düşünmüyor. Bu üretimler nereden geliyor diye hiç düşünmedik. Zaten kişinin kendisi tarafından oluşturulmuş bir içerikten geliyor. Bir içerikten alınıyor. Onun için bu konuyu çok tartışmamız gerekiyor. Büyük teknoloji şirketleri yayıncıların içeriklerini izinsiz veya lisanssız olarak kullanıyor. Bu konu yakın gelecekte tartışılacak kadar önemli. İçerik her yerde, onlar da bu içeriği kullanıyor. Yayıncılar olarak bunu büyük teknoloji şirketlerine gösterilebilecek şekilde daha üst düzeyde tartışmaya açmaya çalışıyoruz."

"Dijital korsanlık bütün ülkelerin ortak sorunu"

Karine Pansa, "kitap" denilince genellikle matbu bir eserin akla geldiğini ancak e-ticaretle birlikte kitabın birçok formata kavuştuğunu aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Kitabın e-ticarette satılması gerektiğini düşünürsek arkasında pek çok bilginin olması gerekir. Satılabilmesi için meta verilerinin, fotoğrafların, videoların ve birçok destek materyalinin olması gerekiyor. Kişi bir kitapçıdaymış gibi onu alıp inceleyebiliyor. Teknolojiyi sadece kitap satma işlerimizde değil, aynı zamanda kitapları yayınlama şeklimizde de uzun zamandır kullanıyoruz. Bazı etkileşimli e-kitaplarımız var. Ayrıca bazı etkileşimli sesli kitaplarımız da var. Peki bana sorarsanız basılı kitapların sonu mu geliyor? Bitirecekler mi? Hayır, kesinlikle hayır. Hem basılı hem de dijital kitapların bir arada talep edildiği dönemi yaşıyoruz. Her izleyicinin talebini karşılamaya çalışıyoruz."

Sektörün küresel sorunlarına da değinen Pansa, dijital korsanlığın bütün ülkelerin ortak sorunu olduğunun altını çizdi.

Pansa, Türkiye'de korsana karşı alınan bandrol önlemini çok beğendiğini kaydederek, "Türkiye Yayıncılar Birliğini, yayın ve okuma özgürlüğü konusunda yaptığı cesur çalışmalardan dolayı tebrik etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.