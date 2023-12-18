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Yapay Zeka Temiz Enerji Kaynaklarını Tespit Ediyor

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Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka modeli, gizli serbest hidrojen rezervlerini tespit ederek temiz enerji kaynaklarının kullanımını sağlıyor. Yapay zeka sayesinde fosil yakıtlarla mücadelede ilerleme kaydedilebilir.

Küresel ısınmadaki kontrolsüz artış ve sera gazlarının ciddi boyutlardaki emisyonu, tüm dünya için birer acil durum sinyali niteliği taşıyor. Bilim çevrelerince insanoğlunu fosil yakıtlardan uzaklaştırmaya yönelik adımlar devam ediyor olsa da şu ana dek kayda değer bir ilerleme kaydedilememişti. Ancak bilim dünyasında kaydedilen yeni bir gelişme, yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir gibi görünüyor. İşte temiz enerji madenciliğinde yapay zeka dönemi…

Yapay zeka, temiz enerji kaynaklarını tespit edebiliyor!

Bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde geliştirilen yeni bir yapay zeka modeli, şu ana dek bilinen yöntemlerle tespit edilemeyen gizli serbest hidrojen rezervlerini tespit ederek insanoğluna yeni temiz enerji kaynaklarını kullanma fırsatı sunuyor. Ohio Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacıların görev aldığı bu projedeki bulguların yalnızca bir harita analizine dayandırılıyor olması, hem maliyet hem de emek anlamında büyük oranda tasarruf imkanı sağlıyor.

Söz konusu rezervlerin bulundukları araziler genellikle düşük bir rakıma sahip olmaları ve çoğunlukla tarım için kullanılmaları hasebiyle şu ana dek kolay kolay tespit edilemiyorlardı. Ancak araştırmacı ekip tarafından titizlikle geliştirilen yapay zeka çözümü, bu zorluğun büyük oranda aşılabilmesini sağlamış gibi görünüyor.

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Söz konusu model, şu anda test aşamasında olsa da gayet güzel bir performans sergilemiş gibi görünüyor. Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce geliştirilen yapay zeka modelinin kullanımı yaygınlaştıkça, fosil yakıtlarla mücadelede gözle görülür düzeyde bir ilerleme kaydedilebilir mi? Görüşlerinizi ve öngörülerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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