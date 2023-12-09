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Yapay Zeka Teknolojisinin Finans Sektörüne Etkisi

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Yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimi finans sektöründe yeni riskler doğuruyor. İngiltere Bankası, yapay zekanın finansal istikrar üzerindeki olası etkileri konusunda uyarılarda bulundu. Kara para aklama faaliyetlerinin artmasıyla birlikte düzenlemelerin şart olduğu belirtildi.

Mütemadiyen gelişmeye ve yeni beceriler kazanmaya devam eden yapay zeka teknolojisi, bu gelişimiyle birlikte yeni risklerin doğmasına da sebebiyet veriyor. Konuyla ilgili ardı arkası kesilmeyen endişe ve uyarı bildirimleri, sıklıkla gündeme taşınıyor. Finans sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir uyarı, teknoloji dünyasının geleceği için önem arz ediyor. İşte detaylar

Yapay zekanın doğurduğu riskler, finans dünyasına da sıçradı!

Yapay zeka modelleri ve makine öğrenmesi algoritmalarının kontrolsüz bir hızla devam eden gelişimi, İngiltere Bankası'nın da dikkatini cezbetti. Banka, teknolojinin finansal istikrar üzerinde neden olabileceği risklerle ilgili birtakım uyarılarda bulundu.

Bu alanda kaydedilen ivmeli gelişimin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini vurgulayan banka, konuyla ilgili olarak önemli bir bildiri yayımladı. Söz konusu ilerlemelerin veri erişilebilirliği kabiliyetindeki artışı ve buna bağlı olarak bilgi işlem gücü maliyetlerindeki düşüşün sektörü yasal olmayan birtakım faaliyetlere yönelttiği aktarıldı.

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Yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte artış gösteren dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleri, dünya genelinde önemli bir risk faktörü oluşturmaya devam ediyor. Kara para piyasasının bu denli yaygınlaşıyor olmasının finansal istikrarı derinden etkileyeceğini ifade eden banka yetkilileri, bazı düzenleme ve sınırlandırmaların şart olduğunu vurguladı.

Peki, sizler bu durum ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce bu hızlı gelişimle birlikte yaygınlaşan kara para faaliyetlerinin önüne geçilebilecek mi? Görüşlerinizi ve öngörülerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Banka Dolandırıcılık Teknoloji Finans Ekonomi Güncel Haberler

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