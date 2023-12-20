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Yapay Zeka Tarafından Üretilen Sahte Görüntülerin Yayılması Endişe Yaratıyor

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Yapay zeka tarafından üretilen sahte görüntülerin internette hızla yayılmasına dair endişeler gün geçtikçe artıyor. Bu sahte görüntülerin hızla yayılması, internet üzerinde güvenilirlik krizine yol açabilir. Bu nedenle, kamusal medya okuryazarlığının artırılması ve düzenleyici önlemlerin alınması, toplumun bu tür manipülasyonlara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlayabilir.

Yapay zeka tarafından üretilen sahte görüntülerin internette hızla yayılmasına dair endişeler gün geçtikçe artıyor. Bu sahte görüntülerin hızla yayılması, internet üzerinde güvenilirlik krizine yol açabilir. Bu nedenle, kamusal medya okuryazarlığının artırılması ve düzenleyici önlemlerin alınması, toplumun bu tür manipülasyonlara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlayabilir.

Midjourney ve DALL-E 3 sınır tanımıyor

Bu yıl, yapay zeka tarafından üretilen görüntülerin, Prens William ve Prens Harry'nin Kral'ın taç giyme töreninde kucaklaşması gibi sahte örneklerinin, viral hale gelmesi dikkat çekti. Midjourney ve DALL-E 3 gibi güçlü araçlar, metin komutlarıyla gerçekçi resimler oluşturmayı daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Ancak, bu teknolojinin yanlış bilginin yayılma potansiyelini artırdığına dair endişeler de bulunuyor.

Charity Full Fact, 2023'te binlerce kez paylaşılan sekiz örnek sahte görüntüyü seçti. Bu görüntüler, sosyal medya platformları tarafından yapay zeka tarafından üretilmiş olarak işaretlendikten veya kaldırıldıktan sonra gerçekliğini kaybetti. Örneğin, Prens William ve Prens Harry'nin Kral'ın taç giyme törenindeki buluşması sahte bir slayt gösterisi olarak Facebook'ta geniş bir kitleye ulaştı. Tabii ki bu görüntülerin hiçbiri gerçek değildi.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sahte sabıka fotoğrafı da internet üzerinde dolaştı. Bu sahte versiyonlar, karmaşık harflerle dolu olmaları nedeniyle kolayca tanınabiliyordu. Trump daha önce de yapay zeka tarafından üretilmiş tutuklanma anını gösteren görüntülere konu olmuştu.

Fransa'daki ayaklanmalar sırasında çekilen Emmanuel Macron'un sahte fotoğrafı, medyanın dikkatini çekti ve geniş bir kitle tarafından paylaşıldı. Yapay zeka tarafından üretilen sahte görüntülerin hızla yayılması, internet üzerinde güvenilirlik krizine yol açabilir. Bu nedenle, kamusal medya okuryazarlığının artırılması ve düzenleyici önlemlerin alınması, toplumun bu tür manipülasyonlara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlayabilir.

Bu örnekler, yapay zeka tarafından üretilen sahte görüntülerin sosyal medya üzerinde nasıl hızla yayılabileceğini ve kamuoyunu nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Devlet yetkilileri, bu duruma karşı önlemlerin alınması ve medya okuryazarlığının artırılması çağrısında bulunuyor.

Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka nereye gidiyor? Aşağıdaki yorumlar kısmında düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Prens William Prens Harry Medya Teknoloji Güncel Haberler

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