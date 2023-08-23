Yapay Zeka Sohbet Robotları: ChatGPT ve Claude 2 Karşılaştırması

Yapay zeka dil modelleri söz konusu olduğunda ChatGPT açık ara en popüler yapay zeka sohbet robotu. Ancak piyasadaki tek seçenek bu değil. İşlerinizi halletmek veya sadece sohbet etmek için en iyi yapay zeka sohbet robotunu arıyorsanız yakın zamanda piyasaya sürülen Claude 2, göz atmaya değer bir tanesi. İşte nedeni...

Yapay zeka dil modelleri söz konusu olduğunda ChatGPT açık ara en popüler yapay zeka sohbet robotu. Ancak piyasadaki tek seçenek bu değil. İşlerinizi halletmek veya sadece sohbet etmek için en iyi yapay zeka sohbet robotunu arıyorsanız yakın zamanda piyasaya sürülen Claude 2, göz atmaya değer bir tanesi. İşte nedeni…

Claude 2 denenmeye değer bir sohbet robotu

Anthropic, Claude 2'yi yapay zeka dil modellerine OpenAI'nin ChatGPT'sinden daha etik bir yaklaşım olarak geliştirdi. Ayrıca tamamen ücretsiz ve premium gibi seçenekler yok. Claude 2 daha yeni bilgilere sahip olduğundan pek çok kullanıcı için daha kullanışlı olabilir. ChatGPT, yalnızca Eylül 2021'e kadar bilgi üzerine eğitildi.

Sınırlı bilgi tarihi ile ChatGPT, son iki yılda meydana gelen şeylerden yararlanamıyor ve bilgilerinin çoğu güncelliğini yitirdi. Ancak Claude 2, Aralık 2022'ye kadar veriler konusunda eğitildi ve halihazırda bunun birkaç ayını geride bırakmış olsak da, dil modelini nasıl kullandığınıza bağlı olarak birkaç aylık daha fazla veri bile yararlı olabilir.

Claude 2'yi ChatGPT yerine denemek isteyebileceğiniz ikinci neden, ChatGPT'den daha fazla kelimeyi işleyebilmesidir. Örnek verecek olursak sohbet robotuyla konuşurken daha az kelime işliyorsa konuşma esnasında önceki kelimeleri kaçırabilir ve bağlantı kurmakta zorlanabilir. Bu da sizi bir konu üzerinde çalışırken zor durumda bırakabilir veya yanlış bilgilere maruz kalabilirsiniz.

ChatGPT-3.5 Turbo büyük abisi GPT-4'ü solladı!

Öte yandan, Claude 2, ChatGPT'nin 3.000 kelimesine (GPT-3.5) ve GPT-4'teki 25.000 kelimeye kıyasla, her istem için 75.000 kelimeye kadar girmenize olanak tanıyor. Son olarak Claude 2'yi tercih etmenize sebep olacak bir neden de Claude 2'nin bağlantılara bir şekilde erişebilmesi ve içeriklerini özetleyebilmesidir.

Bu, uzun makaleleri alıp chatbot'tan bunu özetlemesini isteyebileceğiniz anlamına geliyor. Sonuçta ChatGPT ve Claude 2'de sağlanan dil modellerini nasıl kullanacağınız size kalmış. Ancak elbette ikisini de çıkarlarınız doğrultusundan kullanmak en mantıklı seçenek gibi görünüyor.

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