Yapay zeka siyasete giriyor: Danışman olarak atandı!

Yapay zeka, doğal dili anlama ve özgün içerikler üretme açısından son dönemde öne çıkıyor. Birçok meslek grubu, farklı alanlarda yapay zekadan yararlanıyor. Kısa süre önce bu konuyla ilgili bir ilk daha gerçekleşti. Ion ismi verilen yapay zeka, Romanya Başkanı tarafından danışman olarak atandı. Peki, yapay zekanın siyasetteki görevi ne olacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Yapay zeka, siyasetteki rolünde halkın sesi olacak

Yapay zeka, yeteneklerinden kaynaklı birçok alanda öne çıkarken ilerleyen zamanlar için insanları korkutuyor. Birçok beceriye sahip olan yapay zeka, son olarak Romanya Başkanı Nicolae Ciuca tarafından danışman olarak atandı. Böylece yapay zeka, siyaset için adım atmış oldu.

Romanya Başkanı, Ion adı verilen yapay zeka için "yeni fahri danışman" dedi. Yapay zeka, bir anlamda bürokratlar ve halk arasında köprü görevi görecek. Halkın isteklerini ve duygularını öğrenerek bağımsız ve objektif bir biçimde gerekli yerlere ulaştıracak.

Microsoft Bing yapay zekaya karakter tercihleri geldi! İşte seçenekler

Yapay zekanın siyaset rolü duyurulduğu basın toplantısında kendini tanıtan Ion, şu cümleleri kullandı:

"Merhaba, ben Ion bana hayat verdin. Şimdi benim görevim, bir ayna gibi seni temsil etmek."

Bir ayna ile devlet başkanlarıyla iletişim kuran yapay zeka, aynı zamanda şeffaflığı da simgeleyecek. Halk ise yapay zekayla web sitesi aracılığıyla iletişim kuracak. Romanya Başkanı Ciuca, konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi:

"Ion, yapay zeka aracılığıyla hiçbir insanın yapamayacağını yapacak. Tüm Rumen halkını dinleyecek ve onları Romanya hükümeti önünde temsil edecek."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka siyaset alanında daha çok görev alır mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.