Yapay zeka savaşı: Google, uygulamalarına yapay zeka entegre etti!

Yapay zeka, birçok alanda etkili olduğu gibi artık Google ofis programlarına da dahil oldu. Google kısa süre önce Bard adlı sohbet robotunu tanıttı. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Google; Gmail, Google Dökümanlar, E-Tablolar gibi iş uygulamarına Bard adlı yapay zeka desteğini ekledi. Peki, bu yenilik neler sunacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Google, iş uygulamalarına yapay zeka Bard desteği ekledi

Teknoloji devi Google, kısa süre önce yaptığı açıklamada yapay zekayı direkt olarak öne sürmek yerine bütün hizmetlerine entegre edeceğini açıkladı. Firma, bu şekilde aynı anda milyonlarca kullanıcının yapay zekadan yararlanmasını sağlamak istiyor.

Google, Gmail, Dökümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Chat uygulamalarına Bard adlı yapay zekayı ekledi. Bu sayede Google iş hizmetlerini kullanıcıları, birçok ayrı alanda yapay zekadan destek alacak.

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Konuyu detaylandıracak olursak Google Dökümanlar kullanıcıları, makale yazarken ya da özetlerken yapay zeka Bard desteği alacak. ya da Slaytlar kullanan bir kişi; daha iyi sunum yapmak için görüntü, ses ve video eklentisi eklerken özgün içerikler sunmak istersen yapay zeka desteği alacak. Tüm bu özellikler dışında Google, iş programlarında şunları sunacak:

Gmail üzerinde e-posta gönderirken taslak haline getirme, yanıtlama, özetleme ve öncelik yapma

Google Dökümanlar'da yapay zeka ile yazıları düzenleme ve metin oluşturma

Slaytlar için özgün görüntü, ses ve video oluşturma

E-Tablolar'da formül yazma ve sınıflandırma yapma

Yeniliklerin tamamı, şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki test kullanıcılarına sunuldu. 2023 yılının bitimine kadar tüm dünyadaki kullanıcılara kademeli olarak sunulacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın iş programlarına yapay zekayı bu şekilde dahil etmesi kullanışlı olacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.