Yapay zeka, sanatçılara karşı! Meta'dan DALL-E rakibi platform

Meta tarafından geliştirilen ve Make-A-Video adı verilen platform, kullanıcıların yazdıkları cümlelerden ilham alarak video üretecek.

Yapay zeka teknolojileri, yazılım başta olmak üzere sanat ve siber güvenlik gibi birçok farklı alanda karşımıza çıkıyor. Meta, DALL-E alternatifi yapay zeka destekli video oluşturma platformunu duyurdu. Make-A-Video adı verilen platform, kullanıcıların yazdıkları cümlelerden ilham alarak video üretecek.

Yapay zeka sanatçısı olarak adlandırılan platformlar, son zamanlarda en çok konuşulan yenilikçi teknolojiler arasına girmeyi başardı. Yapay zeka destekli sanat trendine katılmak isteyen Meta, yeni uygulamasını kullanıcıların beğenisine sundu.

Meta, yapay zeka destekli Make-A-Video platformunu duyurdu

Kullanıcılar, istedikleri senaryoyu yazıya dökerek Make-A-Video üzerinden çıktı alabilecek. Platformun kısa video oluşturduğunu belirten şirket, Make-A-Video'nun makine öğrenmesi yöntemi ile geliştirildiğini açıkladı.

Konu hakkında Facebook üzerinden açıklama yapan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, "Yapay zeka destekli uygulamalar, kullanıcıların yaratıcılığını geliştirmek üzerine tasarlanıyor. Platformları kullanan kişiler, hızlı ve kolay bir şekilde düşüncelerini görselleştirebiliyor. Sadece birkaç kelime yazarak Make-A-Video'nun sizin için yaratıcı videolar oluşturmasını sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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Platformun şimdilik sadece 5 saniyelik videolar üretebildiğini belirtmekte fayda var. Ses desteğinin de bulunmadığı Make-A-Video'nun iyi sonuçlar verse de eksiklikleri mevcut.

Geliştiricilerin henüz makine öğrenmesi ile eğitilen veri modeline erişimi bulunmuyor. Şirketin gelecekte farklı uygulamaların ortaya çıkabilmesi için oluşturduğu modele erişim imkanı sunacağı tahmin ediliyor.

Meta, yapay zeka destekli video oluşturma platformu üzerine çalışan tek kuruluş değil. Bu yılın başlarında, Tsinghua University ve Beijing Academy of Artificial Intelligence (BAAI), geliştirdikleri CogVideo adlı yapay zeka uygulamasını tanıttı.

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