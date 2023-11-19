Yapay Zeka Sanat Dünyasında Tartışmalara Yol Açıyor

Son zamanların en popüler teknolojisi olan yapay zeka, sanat dünyasındaki nüfuzunu arttırmaya devam ediyor. Sanatçılar ile teknoloji devleri arasındaki tartışma giderek alevleniyor.

Son zamanların en popüler teknolojisi olan yapay zeka, sanat dünyasındaki nüfuzunu arttırmaya devam ediyor. Bu artıştan rahatsız olan sanatçılar ile teknoloji devleri arasındaki tartışma, giderek alevleniyor. İşte detaylar

Sanatçıların yapay zeka endişeleri

Oyuncu ve film yapımcısı Justine Bateman'ın gerçekleştirilen grevlerde ifade edilen endişeleri aktarması üzerine alevlenen yapay zeka tartışmaları, birçok teknoloji ve sanat çevresince yakından takip ediliyor. Modellerin 100 yıllık TV ve sinema içeriğini yutarak bu sektörü ciddi bir şekilde tehdit ettiğini belirterek sorunun ciddiyetinin altını çizdi.

Justine Bateman ile birlikte diğer profesyonel isimler, yapay zeka teknolojisinin özgünlük ve yaratıcılık hasletlerini olumsuz etkilediğini keskin bir şekilde belirtti. Hatta bu eleştiriler, televizyon yapımcısı Lilla Zuckerman'ın bu teknolojinin bir intihal makinesinden farksız olduğunu belirtmesiyle çok daha ağır bir hal aldı.

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Tüm bu tartışmalara karşın Google ve OpenAI gibi teknoloji devleri, yapay zeka modellerinin eğitim süreçlerinin tamamıyla telif hakları çerçevesinde yürütüldüğünü ve tam anlamıyla bir adil kullanım niteliğinde olduğunu vurgulayarak herhangi bir geri adım atmaya yanaşmadılar.

İki taraf da kendilerince haklı oldukları yönlerini öne sürdüklerinden ve geri adım atmak niyetinde olmadıklan bu tartışma kısa vadede sona ermeyecek gibi görünüyor. Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve geleceğe yönelik tahminlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.